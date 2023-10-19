طبيب أمراض جلدية يحدد الأعراض التي تشير إلى سرطان الجلد

وفقا للدكتور تير باسيرون من مستشفى جامعة نيس الفرنسية، يمكن ان يشير ظهور نتوءات شمعية أو مناطق حمراء على الجلد إلى سرطان الجلد.

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ويذكر الطبيب، أن تغير لون وحجم وحدود الشامات يدل على خطر الإصابة بسرطان الجلد. ولكن يمكن أن تحدث العمليات الخبيثة خارج الشامات أيضا. فمثلا في بعض الأحيان يشبه الورم الظهاري للخلايا القاعدية خدشا، وفي أغلب الأحيان تظهر على سطح الجلد عقدة صغيرة مسطحة وغير مؤلمة أو بارزة ذات لون لحمي أو وردي، التي تبدو غير ضارة تماما. مشيرا في حديث لصحيفة Daily Mail إلى أن هذا النوع من السرطان ليس خبيثا، وهو أفضل من سرطان الجلد، على الرغم من أنه أكثر انتشارا.

ومن جانبه يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن الشامات الحمراء الزاهية أو الأورام الوعائية ذات لون الكرز الحامض، يمكن أن تظهر على الجسم في أي عمر. كما أنها تعتبر أورام وعائية عادية لا تشكل أي خطورة على الصحة، لأنها عبارة عن تكاثر بسيط لخلايا الأنسجة الوعائية، وهي ورم حميد.

ووفقا له الأورام الوعائية مختلفة. الشامات الحمراء تسمى شامات الكرز أو الأورام الوعائية الكرزية. وهذه لا تتحول إلى سرطان. ولكن أحيانا يخلط بينها وبين بعض أنواع سرطان الجلد. لذلك يجب في جميع الأحوال استشارة الطبيب بشأنها للتأكد من أنها ورم حميد وليس خبيث.

المصدر: فيستي. رو