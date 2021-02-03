الشامات الحمراء تشير إلى مشكلة في الجسم

أعلنت الدكتورة أوليسا ماركيلوفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أن ظهور الشامات الحمراء على الجلد، قد يشير إلى مشكلات في الكبد.

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ووفقا لها، غالبا ما يخلط الناس بينها وبين بقع حمراء مختلفة الحجم والشكل تظهر على الجلد، يمكن أن تكون مرتبطة باضطرابات الأوعية الدموية، أو الحساسية.

الشامات الحمراء-ورم وعائي، هو عبارة عن نمو صغير للأوعية الدموية يرتفع قليلاً على الجلد.

وتقول الأخصائية، "السبب الأول لظهور الشامات الحمراء، الذي يجب الانتباه له، هو بالطبع وجود مشكلات في الكبد. لأن هناك عوامل مختلفة تسبب هذه المشكلات، وأكثرها انتشارا، ركود الصفراء".

وأضافت موضحة، وقد تنجم هذه المشكلة عن التسمم بالمعادن الثقيلة، والعدوى الفيروسية.

وتقول، "النقطة الثالثة، هي تناول الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية الهرمونية. وإذا أضفنا لها الأعباء الخارجية، فسوف يسوء عمل الكبد، الذي قد يعبر عنه ظهور هذه البقع الحمراء. وهذه البقع والشامات الحمراء لا تشكل أي خطورة على الصحة، ولكنها قد تعيق من الناحية الجمالية".

وتنصح الأخصائية، بمراجعة أخصائي الجراحة بالليزر لإزالة الشامات الحمراء.

المصدر: نوفوستي