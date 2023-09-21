طبيبة تحدد أمراض القلب التي غالبا ما تصيب المراهقين

بين أمراض القلب التي غالبا ما تشخص لدى المراهقين، عيوب القلب الخلقية والتشوهات الهيكلية غير المكتشفة في مرحلة الطفولة.





وتقول الدكتورة أنستاسيا فوميتشوفا أخصائية أمراض القلب في حديث لـ Gazeta.Ru: "من بين هذه الامراض أيضا اضطراب ضربات القلب، ليس فقط الذي يكون وراثيا أو مرتبطا بالتغيرات الهيكلية في القلب، بل وأيضا مكتسبا نتيجة تعاطي المخدرات أو نمط الحياة السيء والإجهاد المستمر. وعند تشخيص هذه الحالات مبكرا يمكن علاجها واستعادة ضربات القلب الطبيعية".

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والمرض الآخر وفقا لها، هو مرض التهاب بطانة القلب "التهاب الشغاف" المعدي الذي يصيب صمامات القلب أيضا وتسببه بكتيريا المكورات العقدية، والمكورات العنقودية، وغيرها.

وتقول: "لهذا السبب يجب علاج التهابات الحلق في الوقت المناسب وعدم إهمالها باستخدام مضادات الحيوية أيضا".

وبالإضافة إلى ذلك يمكن إصابة المراهقين بالتهاب عضلة القلب الفيروسي نتيجة إصابتهم بمرض فيروسي (التهاب الجهاز التنفسي الحاد، الانفلونزا وكوفيد-19). ويمكن أن يؤدي عدم علاج التهاب عضلة القلب الفيروسي إلى قصور القلب.

وتقول: "المرض الآخر المنتشر بين المراهقين هو ارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن في مرحلة الشباب يكون هذا ناتجا عن مرض آخر، الذي يجب تشخيصه وعلاجه".

وتختتم الطبيبة حديثها، مشيرة إلى أنه في حالة ظهور أعراض لم تكن موجودة سابقا، مثل ألم في الصدر وضيق التنفس واضطراب ضربات القلب وفقدان الوعي والتعب السريع، يجب استشارة طبيب مختص بأمراض القلب لتشخيص السبب وعلاجه.

المصدر: Gazeta.Ru