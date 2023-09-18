طبيب يكشف خطورة مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين هي حالة تتميز بعدم قدرة الغلوكوز في الوصول إلى الخلايا، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه في الدم.





ويشيرالدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم يؤدي إلى أمراض خطيرة.من بينها:

1 - داء السكري.

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متلازمة الأيض- السمنة، التي يصاحبها ارتفاع مستوى الكوليسترول وارتفاع مستوى ضغط الدم وارتفاع مستوى الغلوكوز. ونتيجة لذلك، يعاني الشخص من تصلب الشرايين التاجية، واحتشاء عضلة القلب، والذبحة الصدرية.

2 - العقم. يضطرب الحيض وتضعف الوظيفة الإنجابية لدى جميع النساء اللواتي يعانين من عدم حساسية الأنسولين.

3 - يعاني الكبد.

4 - معظم أنواع السرطان مثل سرطان بطانة الرحم وسرطان الرحم وأنواع أخرى ترتبط مباشرة بعدم حساسية الأنسولين.

والعوامل المسببة لعدم حساسية الأنسولين هي: الوزن الزائد؛ سوء التغذية؛ الإجهاد؛ بعض الأدوية؛ الوراثة.

ووفقا له، إحدى طرق مكافحة مقاومة الأنسولين هي ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

المصدر: فيستي. رو