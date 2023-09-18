ما هي متلازمة "الكتف المتجمدة" وكيف تعالج؟

تعتبر متلازمة "الكتف المتجمدة" أو التهاب المحفظة اللاصق، حالة يشعر فيها المريض بألم دائم ويصعب عليه تحريك مفصل الكتف.

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ويذكر أن هذا المرض الجديد ظهر نتيجة انتشار الفيروس التاجي المستجد، الذي وكما هو معروف كان يستهدف الأوعية الدموية. وبسبب انتشار الفيروس بشكل كبير، بدأ الناس يشكون من هذه المتلازمة في جميع أنحاء العالم .

وفقا للدكتور "سيرغي أغابكين"، للتخلص من هذه المتلازمة، يجب وقبل كل شيء مراجعة طبيب أخصائي بالتربية البدنية التكيفية أو أخصائي بإعادة التأهيل بالتمارين الرياضية، على أن تكون له خبرة في هذا المجال.

ويضيف في بعض الحالات يُحقن تجويف مفصل كتف المريض بمحلول الهيدروكورتيزون، ما يقلل من الالتهاب والتورم. وبعد ذلك يتطلب من المريض تدريب يده بعناية، حيث أن 90 بالمئة من التعافي تضمنه التمارين الرياضية. ويشير إلى أن التدخل الجراحي لعلاج متلازمة "الكتف المتجمدة" عمليا غير مستخدم حاليا.

المصدر: فيستي. رو