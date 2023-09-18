كشف عواقب شرب القليل من الماء

وفقا للدكتورة "يلينا سولوماتينا"، خبيرة التغذية الروسية يمكن أن يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك جلطات الدم.





وتشير سولوماتينا، إلى أن ارتفاع لزوجة الدم يضاعف خطر الإصابة بالجلطات عموما. لأن الدم اللزج يصعب ضخه، فيضطر القلب للعمل بقوة مضاعفة.

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وتقول: "الماء ضروري لإنتاج عصير المعدة والأنزيمات، و لهضم الطعام بشكل طبيعي، وإفراغ الأمعاء. وإذا لم تكن هناك كمية كافية منه، تصبح الصفراء لزجة مثل البلاستيسين (مادة لدائنية تتكون من أملاح الكالسيوم والفازلين ومركب أليفاتي)، ما يزيد من خطر تشكل حصوات المرارة".

و تضيف الخبيرة، أن قلة الماء في جسم الإنسان، يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى والمثانة ومشكلات أخرى.

وتقول: "هذه جميعها أعضاء مهمة وحيوية. فإذا لم يكن هناك ماء، سيكون البراز جافا - وهذه مشكلة يعاني منها الكثيرون من كبار السن". وتحذر من أن البراز في هذه الحالة يركد في الأمعاء، ويسبب التسمم، أي أن الأمعاء تمتص السموم وتصل إلى الدم".

وتنصح الخبيرة، بشرب الماء بمقدار 30 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم، من أجل الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية.

المصدر: gazeta.ru