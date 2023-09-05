نصائح طبيب لاستعادة صحة المعدة

يشير الدكتور دميتري فيدولوف أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن التغذية السيئة يمكن أن تؤثر سلبا في حالة المعدة.

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وينصح لاستعادة حالة المعدة الطبيعية بإضافة الفواكه والخضروات واللحوم قليلة الدسم ومنتجات الأسماك إلى النظام الغذائي وتجنب الأطعمة التي تسبب تهيج المعدة - الأطعمة الدهنية والكحول وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك يمكنك ممارسة اليوغا أو التأمل أو التنفس العميق للتخلص من التوتر الذي يؤثر سلبا في المعدة.

ويوصي الطبيب بحسب الإمكانية الامتناع عن تناول الأدوية المسكنة والأدوية الأخرى التي تباع من دون وصفة طبية، لأنها يمكن أن تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

كما يجب عدم الإسراع والإفراط في تناول الطعام كما يجب أن يكون آخر تناول للطعام قبل ما لايقل عن ساعتين من النوم وأنه من الأفضل قبل اتخاذ أي اجراء لاستعادة صحة المعدم استشارة الطبيب.

المصدر: gazeta.ru