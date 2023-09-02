 
مباشر
عاجل
القناة 12 الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين في مظاهرات تل أبيب إلى 140 شخصا

اكتشاف علاقة بين مدة النوم وداء السكري

الصحة

اكتشاف علاقة بين مدة النوم وداء السكري
pexels.com
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vyho

اكتشف فريق علمي هولندي أن النوم فترة أطول أو أقصر من المعتاد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

إقرأ المزيد
كيف يمكن لعدد ساعات النوم أن يهددنا بأمراض القلب القاتلة؟
كيف يمكن لعدد ساعات النوم أن يهددنا بأمراض القلب القاتلة؟


وتشير مجلة Sleep Health، إلى أن الباحثين درسوا خلال هذه الدراسة التي بدأت عام 2010 وانتهت عام 2018 البيانات الشخصية لـ 5561 متطوعا أعمارهم 40-75 عاما. وقد خضع جميعهم في بداية الدراسة إلى فحص طبي شامل من أجل إظهار ما إذا كان لديهم استعداد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من داء السكري وغيرها من الأمراض المزمنة، وكذلك العلاقة بين هذه الحالة ونظام نومهم. كما طلب منهم ملء استمارة تتضمن اسئلة عن عادات النوم بما فيها معدل عدد ساعات نومهم.

أظهر التحليل التنازلي أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من المعتاد (12 ساعة) أو ينامون أقل من المعتاد (5 ساعات)، هم أكثر عرضة للإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بغض النظر عن أي عوامل خطر أخرى تتعلق بنمط الحياة.

المصدر: لينتا. رو+ spid.center/ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا