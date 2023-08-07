تناول أدوية مهدئة يزيد من خطر احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية

أعلن الدكتور مكسيم ماسكين كبير أطباء مختبر "Hemotest" أن تناول الأدوية المسكنة لفترة طويلة ومن دون انضباط يلحق بالجسم أضرارا كبيرة.

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ويقول الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru: "إن تجاوز المدة المحددة في التعليمات مصحوب بعواقب سلبية - مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والجهاز البولي. ويضر الاستخدام المتكرر لهذه المجموعة من الأدوية ببطانة المعدة ويسبب التهابا مزمنا ويزيد من خطر الإصابة بالقرحة وبنزيف في الجهاز الهضمي. كما تؤثر هذه الأدوية في وظيفة الأوعية الدموية وتزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية - النوبات القلبية والجلطة الدماغية والتخثر. وأن الاستخدام الطويل الأمد للعقاقير غير الاستيرويدية المضادة للالتهابات يمكن أن يعطل وظائف الكبد والكلى، لذلك توصف بحذر لمرضى القصور الكلوي والكبدي".

ويضيف: "بالإضافة إلى المضاعفات، يمكن أن يؤدي الاستخدام الطويل الأمد للأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات إلى نشوء مقاومة لدى الجسم. أي أنه بمرور الوقت، تصبح جرعة الدواء التي كانت تسكن الألم بفعالية تصبح غير كافية. وكقاعدة عامة العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، لا تسبب الإدمان. ولكن في بعض الحالات، يمكن أن تسبب الإدمان النفسي - وفي هذه الحالة، يستخدم الشخص الأدوية ليس فقط لتخفيف الألم، ولكن أيضا للوقاية".

ووفقا له، قد يكون استخدام المسكنات على المدى الطويل في أحيان كثيرة عديم الفائدة: فمثلا إذا كان الألم يقلق الشخص خلال فترة طويلة، فمن الضروري الخضوع للفحص والبدء في علاج الأمراض التي تسبب عدم الراحة.

المصدر: Gazeta.Ru