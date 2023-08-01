طبيب قلب يكشف الأسباب الشائعة لألم الصدر

اعلن الدكتور أليكسي جيتو أخصائي أمراض القلب، أن الشعور بالألم في منطقة الصدر قد يكون بسبب نقص تروية القلب أو التهاب وإصابة الصمامات.

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ووفقا له، تصاحب مرضَ نقص التروية عادة ذبحةٌ صدرية (ألم حارق خلف عظم القص). بالإضافة إلى ذلك، ممكن الشعور بعدم الراحة في الكتفين والظهر والعنق والذراعين والجانب الأيسر من الرأس.

ويقول: "يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية بسبب زيادة الحمل والإجهاد. وعادة ما تزول بعد أخذ قسط من الراحة أو تناول أدوية معينة. ولكن إذا استمر الألم فترة طويلة فإن هذا قد يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب".

ويشير الأخصائي، إلى أن أسباب تطور التهاب عضلة القلب قد تكون عدوى، أو أدوية أو أمراضاً جهازية. أما المشكلات في صمامات القلب فقد تظهر نتيجة ضعف الامداد بالأكسجين والمواد المغذية، ما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة بسبب زيادة الحمل على عضلة القلب.

المصدر: نوفوستي