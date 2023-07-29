طبيبة روسية: الكرز يساعد على مكافحة عواقب "كوفيد – 19"

قالت أخصائية العلاج الطبيعي سفيتلانا مالينوفسكايا، في مقابلة مع صحيفة" "بودموسكوفييه سيفودنيا" الإلكترونية الروسية، إن الكرز يمكن أن يساعد في علاج آثار عدوى فيروس كورونا.

وحسب الأخصائية يمكن أن تكون المربيات والكومبوت والمعجنات وحتى المشروبات الكحولية المحلية الصنع من التوت الموسمي مناسبة لمكافحة عواقب فيروس "كورونا". مع ذلك حذرت مالينوفسكايا من الإفراط في تناول الكرز.

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وأضافت قائلة إن "الكرز الطازج هو الأكثر فائدة. وإننا نرحب بالمشروبات غير الكحولية المعمولة من الكرز والمربيات وحتى المعجنات مع حشوة الفيتامينات. ويمكن أن تكون المشروبات الكحولية المحلية الصنع من الكرز مفيدة أيضا بشرط أن يكون تناولها معتدلا وبكميات محدودة".

وأشارت إلى أن الكرز يمنع تجلط الدم، بصفته عاقبة شائعة لعدوى فيروس كورونا. كما أوضحت الطبيبة أنه أثناء تجلط الدم تتشكل جلطة دموية معينة يمكن أن ينفصل جزء منها، ويبدأ في الهجرة في جميع أنحاء الجسم، وهو أمر خطير للغاية، ويمكن أن يؤدي إلى تطور السكتة الدماغية، واحتشاء عضلة القلب، وكذلك الغرغرينا ونخر الأمعاء وحتى الموت.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا