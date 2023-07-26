خبير غذائي رفيع المستوى يكشف لماذا يستحق الطعام العضوي صرف المزيد من المال!

اعترف البروفيسور تيم سبيكتور، من كينغز كوليدج لندن، أنه اعتقد ذات مرة أن الملصقات العضوية - وهي منتجات مصنوعة بدون أي مبيدات حشرية أو إضافات - كانت أكثر من مجرد حيلة تسويقية ذكية.

ووجدت مراجعة رئيسية لـ 200 دراسة في عام 2012 أن الأغذية العضوية لا تقدم أي فائدة غذائية إضافية.

ومع ذلك، زعم البروفيسور سبيكتور الذي ألف ثلاثة كتب عن التغذية وأحد مؤسسي شركة الصحة والنظام الغذائي Zoe، أن هذه القصة ليست كاملة، وقد غير رأيه منذ ذلك الحين.

وأشار إلى دراسة أجريت عام 2014 في المجلة البريطانية للتغذية، والتي كشفت أن المنتجات العضوية تحتوي على مادة البوليفينول أكثر من النسخ غير العضوية.

ويعرف البوليفينول بأنه نوع من مضادات الأكسدة المرتبطة بها مجموعة من المشاكل الصحية.

وفي حديثه في بودكاست Zoe Science and Nutrition، أوضح البروفيسور سبيكتور أن البوليفينول مواد تحمي النبات بشكل طبيعي من الحشرات والظروف البيئية. وبما أن الفاكهة والخضروات غير العضوية يمكن أن تعتمد على المزارعين الذين يحمونها بمواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية، فإنها لا تنتج الكثير من مادة البوليفينول.

وفي حديثه إلى جوناثان وولف، الرئيس التنفيذي لشركة Zoe، أقر البروفيسور سبيكتور بأن مستويات المواد المضافة مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب في الطعام يتم فحصها للتأكد من أنها لا تسبب السرطان بشكل مباشر.

لكنه ادعى أن السؤال مختلف حول ما إذا كانت المواد يمكن أن تضر بصحتنا بشكل أكثر دقة بمرور الوقت.

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وأوضح البروفيسور سبيكتور أن هناك عددا قليلا من الدراسات التي أجريت على البشر وتكشف الضرر الطويل المدى الذي قد تحدثه هذه المواد الكيميائية للجسم.

لكن هذه الدراسات النادرة ربطتها بشكل وثيق بمشاكل صحية خطيرة مثل السرطان والعقم واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، على الرغم من أن هذه العلاقات بعيدة كل البعد عن إثباتها.

وأشار وولف إلى أن شراء المنتجات العضوية يمكن أن يكون "مكلفا حقا" وليس لدى كل شخص رفاهية تحمّله.

ومع ذلك، قال البروفيسور سبيكتور إن التحول إلى المنتجات العضوية لا يحتاج إلى رصيد بنكي كبير، وهناك طرق أكثر بأسعار معقولة يمكن للناس من خلالها دمج الأطعمة العضوية في نظامهم الغذائي.

وقال إنه يمكن للناس اختيار بعض الأطعمة العضوية فقط في متاجرهم العادية أو الحصول على أطعمة عضوية معلبة ومجمدة كبديل أرخص.

وقال سبيكتور أيضا إن الشيء الوحيد الذي لن يتخذه شخصيا هو شراء الطماطم العضوية لأنه يأكلها كل يوم.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا متشككين في إجراء التبديل، كشف سبيكتور أيضا أنه يجب على المشترين تجنب المنتجات غير العضوية.

وقال إنه يجب تخطي حبوب الإفطار التي تحتوي على الشوفان بأي ثمن بسبب المستويات العالية من الإضافات الكيماوية.

وقال إن الشوفان يزرع غالبا في البلدان الرطبة ويرش بمواد كيميائية صناعية مثل الغليفوسات قبل أن يتم حصاده حتى يجف. ولأنها رطبة، فإنها تمتص كل ذلك الغليفوسات.

المصدر: ديلي ميل