طبيبة روسية: النوم المنتظم نهارا يساعد على حل المشاكل المعقدة واستعادة الجهاز العصبي

النوم أثناء النهار مفيد ويقوي جسم الإنسان. صرحت بذلك د. مارينا ليبيديفا طبيبة الممارسة العامة في حديث أدلت به لموقع RuNews24.ru الإلكتروني.

وقالت إن النوم نهارا هو القاعدة بالنسبة للأطفال الصغار وكبار السن، ولكن لا ينبغي إهماله من قبل الأشخاص الذين في منتصف العمر. وأوضحت قائلة: "النوم الفاصل أو المتعدد الأطوار مفيد بشكل خاص، هذا هو الوضع الذي يتم فيه تقسيم النوم إلى عدة فترات. والنظام الأكثر شيوعا هو ساعة أو ساعتان من النوم نهارا و6-7 ساعات في الليل."

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ويقوم هذا النظام الفسيولوجي على القاعدة التالية: بعد التعب يأتي النوم، وبعد الراحة يأتي الاستيقاظ.

سيكون النوم المنتظم أثناء النهار مفيدا بصورة خاصة عندما يكون جسم الإنسان بحاجة إليه حيث يمكن أن يستعيد الجهاز العصبي الراحة.

وإنه مفيد بشكل خاص إذا كان الشخص منخرطا في أنشطة كثيفة تتطلب بذل المزيد من الجهود والطاقات. على سبيل المثال عندما يحتاج الشخص إلى حل بعض المهام المعقدة بسرعة، وهو يواجه ضغطا قويا على الدماغ.

وخلصت الطبيبة إلى أن "النوم المتعدد الأطوار هو الطريقة الوحيدة لاستعادة القوة بسرعة".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا