غانا مهتمة بالإنتاج المشترك للقنب الطبي مع روسيا

أعلن عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الغاني، صمويل أوكودزيتو أبلاكوا، اهتمام بلاده بالعمل المشترك مع رواد الأعمال الروس بمختلف المجالات، لاسيما زراعة القنب الطبي.

وقال صمويل أوكودزيتو أبلاكوا على هامش لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية، سيرغي كاتيرين، إن "أحد أهدافنا هو زيادة الوجود الروسي في أسواق غانا. نريد تطوير التجارة على أساس الشراكة المتكافئة".

ووصف أبلاكوا تنمية الرواسب واستخراج المحروقات والذهب بأنها مجالات ذات أولوية في التعاون مع روسيا.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الخارجية الغاني: "هناك قطاع مهم آخر من التفاعل. في الأسبوع الماضي، اعتمد برلماننا قانونا يشرع زراعة القنب الطبي وإنتاجه. إنه للاستخدام الدوائي، ونرى أن هذه السوق لها إمكانات كبيرة للغاية، ويمكن لروسيا الدخول إليها".

وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الروسية: "أنا لست متخصصا كبيرا في القنب، لكنني آمل أن يتمكن الصيادلة لدينا من استخدام هذه المعلومات، وسنلفت انتباههم إليها".

ويذكر أن روسيا تمتلك قدراتها الخاصة في مجال زراعة القنب، وهي أصناف تقنية خالية من المخدرات، فوفقا لجمعية الصناعات الزراعية لمزارعي القنب، تشغل محاصيل القنب في روسيا الآن حوالي 13 ألف هكتار.

وتحتل الشركة الصناعية الزراعية "كونوبليكس" المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة في روسيا، حيث تعمل الشركة في إنتاج الأغذية والألياف والأعلاف، فضلا عن الأنشطة البحثية المتعلقة بالتربية وإنتاج البذور.

المصدر: نوفوستي