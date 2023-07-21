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ثلاثة مكونات للوقاية من الزهايمر وباركنسون

الصحة

ثلاثة مكونات للوقاية من الزهايمر وباركنسون
Globallookpress Christoph Soeder
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة يلينا كاتونينا، رئيسة قسم الأمراض العصبية التنكسية في المركز الفيدرالي للدماغ، أنه للوقاية من أمراض مثل الزهايمر وباركنسون، يجب اتباع نمط حياة صحي.


وتشير الطبيبة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن نمط الحياة الصحي يتضمن النوم الكافي، وكذلك ممارسة النشاط البدني والمعرفي.

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وتقول: "يعتبر النوم الكافي شرطا مهما للوقاية من الأمراض العصبية التنكسية. بالطبع، التحميل المعرفي مهم جدا ، أي يجب تحميل الدماغ ليس فقط في فترة التحصيل العلمي واتقان مهن معينة، بل طوال الحياة. لأن التدريب المعرفي وتعلم اللغات وممارسة نشاطات اجتماعية معينة من المكونات المهمة جدا".

ووفقا لها، لا يقل أهميةً النشاط البدني للوقاية من الأمراض العصبية التنكسية . لأن النشاط البدني المعتدل والنشاط الفكري يزيدان من مرونة الدماغ، ما يلعب دورا مهما في الوقاية من الأمراض المذكورة.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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