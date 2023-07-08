حيل بسيطة تساعدك على العيش لفترة أطول!

بينما يعيش الكثير منا فترة أطول مقارنة بأسلافنا، يمكن أن يبدو متوسط العمر المتوقع وكأن الأمر كله يتعلق بالفوز باليانصيب الجيني.

ويمكن أن تمنحنا جيناتنا، وهي اللبنات الأساسية لمن نحن، جميع أنواع الاستعدادات لمجموعة من الأمراض الطبية، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والخرف.

لكن الخبراء يقولون إن إجراء تغييرات بسيطة على روتينك اليومي من تناول المزيد من الفاصوليا إلى تنظيف أسنانك بالخيط يمكن أن يضيف سنوات إلى حياتك.

وقد يكون لشيء بسيط مثل ممارسة التمارين لمدة 10 دقائق يوميا، أو الاستمتاع ببعض الأعمال الفنية، أو الحصول على بعض الهواء النقي في الحديقة تأثيرات كبيرة على المدى الطويل.

ويكشف MailOnline عن بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن تطيل حياتك.

نظف أسنانك بالخيط

يزيل التنظيف بالخيط البلاك من الأسنان - أحد العوامل الرئيسية المساهمة في أمراض اللثة.

لكن وفقا للباحثين في كلية الطب بجامعة هارفارد، فإن الوقاية من أمراض اللثة قد تساعد أيضا في الحماية من أمراض القلب.

ووجدوا أن أمراض اللثة يمكن أن تسهم في حدوث التهاب مزمن حيث يتفاعل الجسم مع استمرار وجود البلاك في الأسنان.

ويعتبر الالتهاب المزمن عاملا رئيسيا في الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة يتراكم فيها البلاك الدهني، غير المرتبط بتلك الموجودة على أسنانك، في الشرايين.

ووجدت دراسة أجريت على كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما أن أولئك الذين لم يستخدموا الخيط يتزايد خطر للوفاة لديهم بنسبة 30% على مدى 9 سنوات في المتوسط وفقا لدراسة منشورة في Aging.

ومع ذلك، لا يزال العلماء يكتشفون العلم الدقيق لكيفية تطابق أمراض اللثة مع طول العمر.

وهناك عوامل أخرى غير ذات صلة يمكن أن تفسر الارتباط مثل حالة التدخين أو اتباع نظام غذائي غير صحي قد تفسر هذا الارتباط.

وقد يكون أيضا أن الأشخاص الذين يستخدمون الخيط بانتظام هم أكثر عرضة للعناية بصحتهم بطرق أخرى أيضا.

ابق نشطا

الفوائد الصحية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام ليست سرا، ولكن الحفاظ على اللياقة قد يكون صعبا بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لديهم جداول أعمال مزدحمة.

وتساعد التمارين الأشخاص على الحفاظ على رشاقتهم، وتقوي العظام والعضلات، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقد يكون رفع معدل ضربات قلبك لمدة عشر دقائق فقط يوميا كافيا لإطالة حياتك، وفقا لدراسة نُشرت في JAMA في عام 2022.

وقدر الباحثون أن الفوائد الصحية من هذا التمرين يمكن أن تمنع ما يصل إلى 110.000 حالة وفاة سنويا في الولايات المتحدة، إذا شارك كل شخص بالغ.

وهذا لا يحتاج حتى إلى تمرين رياضي عالي الكثافة - يمكن أن يشمل المشي السريع لمدة 10 دقائق أو جز العشب أو ممارسة رياضة التزلج على الجليد أو الرقص.

إقرأ المزيد

ابتعد عن التوتر

وجد خبراء من جامعة إلينوي أن الشعور بالإيجابية تجاه حياتك وعدم التعرض للتوتر وعدم الاكتئاب يساهم في إطالة العمر.

واستندوا في النتائج التي توصلوا إليها إلى مراجعة أكثر من 160 دراسة لكل من البشر والحيوانات في عام 2011، نُشرت في مجلة علم النفس التطبيقي: الصحة والرفاهية.

ووجد الباحثون أيضا من خلال التجارب المعملية على البشر أن الحالة المزاجية الإيجابية يمكن أن تقلل الهرمونات المرتبطة بالتوتر، وتزيد من وظيفة المناعة، وتساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع من المجهود.

مرافقة الأصدقاء

قد يمنحك قضاء الوقت مع زملائك، أو حتى مجرد قضاء الوقت لمراسلتهم، حياة أطول وأكثر صحة.

ويعتقد الخبراء أن قضاء الوقت مع الأصدقاء يمكن أن يخفف من التوتر ويشجع الناس على أن يكونوا أكثر نشاطا بدنيا، الأمر الذي له العديد من الفوائد اللاحقة على صحتك.

ونظر باحثون من مستشفى غرب الصين بجامعة سيتشوان في بيانات 28563 صينيا سُئلوا عن عاداتهم الاجتماعية كجزء من دراسة طويلة الأمد، مع إجابات قدمت في أعوام 2002 و2005 و2008 و2011 و2014.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع، أن كبار السن الذين يتواصلون اجتماعيا يوميا أو أسبوعيا أو حتى شهريا لديهم فرصة أكبر لحياة أطول من أولئك الذين لم يتواصلوا اجتماعيا على الإطلاق.

وفي غضون ذلك، يمكن للعزلة الاجتماعية أن تجعلك تشيخك أسرع من التدخين، وفقا لدراسة من مجلة Aging في عام 2013.

وأبرزت دراسة هارفارد أيضا أن وجود علاقات إيجابية مع الأصدقاء يمكن أن يحافظ على صحتنا ويساعدنا على العيش لفترة أطول.

المشروب الصباحي

قد يكون المشروب الصباحي سرا للعيش لفترة أطول، ولكن عليك اختيار الشاي الأخضر أو القهوة.

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية في عام 2020، أن شرب الشاي الأخضر ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع مرتبط بحياة أطول وأكثر صحة.

وقام الباحثون بتحليل 100902 مشارك في الصين ليس لديهم تاريخ من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو السرطان، ووجدوا أن الذين يشربون الشاي يتمتعون بسنوات صحية أكثر.

وبالمقارنة مع أولئك الذين لا يشربون الشاي بشكل معتاد، كان من يشربون الشاي أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

لذلك، فإن أخذ كوب من الشاي لمدة عشر دقائق قد يكون سر حياة صحية وطويلة.

وهناك أخبار سارة لمحبي القهوة. وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من 450 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما، ونُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية العام الماضي، أن أي كمية من استهلاك القهوة كانت مرتبطة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة.

وشوهدت أفضل النتائج في المجموعة التي تتكون من كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم، الذين تمتعوا باحتمال أقل بنسبة 4% و27% و11% للموت إذا شربوا القهوة منزوعة الكافيين والمطحونة والقهوة سريعة التحضير على التوالي.

ويُعتقد أن المواد الكيميائية الموجودة في القهوة تقلل الالتهاب وتعزز عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

المساحات الخضراء

قد يكون الاستمتاع بالهواء النقي والخروج في الطبيعة طريقة بسيطة لإضافة سنوات إلى حياتك.

إن التواجد بالخارج في الطبيعة، سواء كان ذلك في محمية أو في الحديقة، يمكن أن يجعلك تشعر بتوتر أقل، ويعزز احترامك لذاتك ويحسن مزاجك، وفقا لجمعية العقل الخيرية للصحة العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الخروج من المنزل يشجعك على أن تكون أكثر نشاطا بشكل عام مما يحسن صحتك الجسدية.

كما أن المساحات الخضراء تزيد من طول العمر، وفقا للباحثين في كلية هارفارد للصحة العامة.

تناول المزيد من الخضروات

قد يكون الأمر الأكثر وضوحا، لكن تناول نظام غذائي صحي ومتوازن أمر حيوي للحفاظ على لياقتك وتجنب المرض.

ويمكن أن تضيف ما يصل إلى 10 سنوات إلى حياتك.

وزعم باحثون في دراسة أجريت عام 2022 نُشرت في PLOS Medicine، أن تبديل نظامك الغذائي ليشمل المزيد من الفاصوليا والبازلاء والعدس والقليل من اللحوم الحمراء يمكن أن يضيف عقدا إلى حياتك.

ووجد الباحثون أن اختيار نظام غذائي غني بالعدس والفاصوليا في سن العشرين يمكن أن يزيد متوسط العمر المتوقع بأكثر من 10 سنوات للمرأة العادية و13 عاما للرجل العادي.

وقال باحثون إن تناول الطعام الصحي يرتبط أيضا بالحد من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلص الباحثون إلى أن "زيادة تناول البقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات، وانخفاض تناول اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، ساهمت بشكل كبير في هذه المكاسب".

المصدر: ديلي ميل