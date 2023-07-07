دواء ضغط دم شائع يطيل العمر ويبطئ الشيخوخة في الحيوانات!

ثبت أن عقار rilmenidine المخصص لارتفاع ضغط الدم يبطئ الشيخوخة في الديدان، وهو تأثير يمكن أن يساعدنا نظريا على العيش لفترة أطول ويحافظ على صحتنا في سنواتنا الأخيرة.

وقد تم اختيار Rilmenidine لهذه الدراسة الأخيرة لأن الأبحاث السابقة أظهرت أنه يحاكي تأثيرات تقييد السعرات الحرارية على المستوى الخلوي. وثبت أن تقليل الطاقة المتاحة مع الحفاظ على التغذية داخل الجسم يطيل العمر في العديد من النماذج الحيوانية. ويبقى موضوع نقاش مستمر ما إذا كان هذا يُترجم إلى علم الأحياء البشري، أو يمثل خطرا محتملا على صحتنا.

ويمكن أن يؤدي إيجاد طرق لتحقيق الفوائد نفسها دون تكاليف خفض السعرات الحرارية المفرط إلى طرق جديدة لتحسين الصحة في سن الشيخوخة.

وفي سلسلة من الاختبارات التي أجراها فريق دولي من الباحثين، عاشت الديدان الصغيرة والكبيرة في السن Caenorhabditis elegans المعالجة بالعقار - الذي يستخدم عادة لعلاج ارتفاع ضغط الدم - لفترة أطول وقدمت مقاييس أعلى في مجموعة متنوعة من المؤشرات الصحية بنفس الطريقة لتقييد السعرات الحرارية، كما كان يأمل العلماء.

وقال عالم الجينات الحيوية الجزيئي جواو بيدرو ماجالهايس، من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة: "لأول مرة، تمكنا من أن نظهر للحيوانات أن Rilmenidine يمكن أن يزيد من العمر الافتراضي. نحن حريصون الآن على استكشاف ما إذا كان للعقار تطبيقات سريرية أخرى".

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وتعد دودة C. elegans مفضلة للدراسات، لأن العديد من جيناتها لها أوجه تشابه مع نظيراتها في جينومنا. ومع ذلك، على الرغم من أوجه التشابه هذه، لا تزال علاقة بعيدة جدا بالبشر.

وأظهرت اختبارات أخرى أن النشاط الجيني المرتبط بتقييد السعرات الحرارية يمكن رؤيته في أنسجة الكلى والكبد لدى الفئران المعالجة لـRilmenidine. بعبارة أخرى، تظهر أيضا بعض التغييرات التي يُحدثها تقييد السعرات الحرارية في الحيوانات ويُعتقد أنها تمنح فوائد صحية معينة مع دواء ارتفاع ضغط الدم الذي يتناوله الكثير من الأشخاص بالفعل.

وكان الاكتشاف الآخر هو أن مستقبل الإشارات البيولوجية يسمى nish-1 كان حاسما في فعالية rilmenidine. ويمكن استهداف هذا التركيب الكيميائي المعين في المحاولات المستقبلية لتحسين العمر وإبطاء الشيخوخة.

وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة في يناير: "وجدنا أن تأثيرات إطالة عمر Rilmenidine قد ألغيت عندما تم حذف nish-1".

وما يجعل Rilmenidine مرشحا واعدا كدواء مضاد للشيخوخة أنه يمكن تناوله عن طريق الفم، وهو موصوف على نطاق واسع أصلا، وآثاره الجانبية نادرة وخفيفة نسبيا (تشمل الخفقان والأرق والنعاس في حالات قليلة).

ولا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لمعرفة ما إذا كان rilmenidine سيعمل كدواء مضاد لشيخوخة الإنسان، لكن العلامات المبكرة في اختبارات الديدان والفئران واعدة.

نُشر البحث في مجلة Aging Cell.

المصدر: ساينس ألرت