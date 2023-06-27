تناول فيتامينات متعددة يوميا قد يساعد ذاكرتك في فئة عمرية محددة فقط حسب الدراسة!

كشفت دراسة جديدة أن مكملات الفيتامينات والمعادن اليومية هي طريقة بسيطة وغير مكلفة لمساعدة كبار السن على إبطاء التدهور في بعض جوانب وظائف الذاكرة.

وتُظهر الدراسة، التي جاءت من تجربة سريرية طويلة الأمد، أنه قد تكون هناك فائدة صغيرة من تناول مكمل غذائي يومي متعدد الفيتامينات والمعادن لنوع واحد من المهام المعرفية (استدعاء فوري للكلمات) بين كبار السن من ذوي البشرة البيضاء. على الأقل في المدى القصير.

لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا جميعا الإسراع وشراء الفيتامينات المتعددة. لا تنطبق نتائج الدراسة على جميع السكان، أو على جميع أنواع وظائف الذاكرة. ولا تظهر الدراسة فوائد طويلة الأجل.

وتأتي دراسة COSMOS الشاملة عبارة عن تجربة تحكم عشوائية مزدوجة التعمية مصممة جيدا. وهذا يعني أنه تم تخصيص المشاركين بشكل عشوائي لتلقي التدخل (مكمل يومي متعدد الفيتامينات والمعادن) أو دواء وهمي (قرص وهمي)، لكن لم يكن المشاركون ولا الباحثون يعرفون أي واحد يتناولونه.

ويعتبر هذا النوع من الدراسة المعيار الذهبي ويسمح للباحثين بمقارنة النتائج المختلفة.

وبلغت أعمار المشاركين (3562) أكبر من 64 عاما للنساء، و59 للرجال، وليس لديهم تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية أو سرطان غازي أو سكتة دماغية أو مرض خطير. ولم يتمكنوا من استخدام الفيتامينات المتعددة أو المعادن (أو مستخلص الكاكاو، الذي اختبروه أيضا) أثناء التجربة.

وأكمل المشاركون مجموعة من الاختبارات المعرفية عبر الإنترنت في بداية الدراسة (المعروفة باسم خط الأساس)، ثم سنويا لمدة ثلاث سنوات، تم الإبلاغ عن ثلاثة منها فقط في هذه الورقة:

• ModRey، قياس الاستدعاء الفوري. عُرض على المشاركين "قائمة من 20 كلمة، واحدة في كل مرة، لمدة ثلاث ثوان لكل منهم"، ثم اضطروا إلى كتابة القائمة من الذاكرة.

• ModBent، قياس التعرف على الأشياء. تم إعطاء المشاركين 20 مطالبة مع شكل ثم اضطروا إلى تحديد التطابق الصحيح من زوج من المطالبات المماثلة. بعد ذلك، تمت مطالبتهم بـ 40 شكلا بالتناوب وكان عليهم الإشارة إلى ما إذا كان كل منها مدرجا في الأصل 20 أم لا.

• فلانكر، قياس "التحكم التنفيذي". كان على المشاركين تحديد كتلة ملونة تتوافق مع سهم في مصفوفة من الأسهم، والتي يمكن أن يكون لها نفس اللون (أو مختلف) للأسهم المحيطة، ونفس الاتجاه (أو مختلف) مثل كتلة المطالبة.

ومن بين جميع الاختبارات التي أجراها الباحثون، أظهر الاستدعاء الفوري (ModRey) في عام واحد تأثيرا كبيرا، ما يعني أنه من غير المرجح أن تكون النتيجة مجرد صدفة.

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وفي عمر السنتين والثالثة، لم يعد التأثير مهما (بمعنى أنه قد يرجع إلى الصدفة).

ومع ذلك، أضافوا "تقديرا شاملا" عن طريق حساب متوسط النتائج من السنوات الثلاث للوصول إلى تأثير مهم آخر. جميع أحجام التأثير المبلغ عنها صغيرة جدا. التأثير الأكبر هو الاستدعاء الفوري للمشاركين في عام واحد، والذي كان 0.07 - وهي قيمة تعتبر بشكل عام صغيرة جدا دون مبرر.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن كلا من مجموعتي الفيتامينات والدواء الوهمي كان لهما درجات أعلى في استدعاء الكلمات الفورية في عام واحد (مقارنة بخط الأساس)، على الرغم من أن زيادة مجموعة الفيتامينات المتعددة كانت أكبر بشكل ملحوظ.

وفي الدراسة السابقة للباحثين، تم وصف الزيادة في درجات استدعاء الكلمات على أنها "تأثير نموذجي للتعلم (الممارسة)". وهذا يعني أنهم نسبوا الدرجات الأعلى في عام واحد إلى التعرف على الاختبار.

لسبب ما، لم تتم مناقشة "تأثير التعلم" في الورقة الحالية، حيث أظهرت مجموعة العلاج زيادة أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

استخدم الفريق التحليل الإحصائي المناسب. ومع ذلك، فإنه لم يتكيف مع الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس والعرق ومستوى التعليم.

ويشرح الباحثون بالتفصيل القيود الرئيسية لدراستهم جيدا: فهي ليست قابلة للتعميم بشكل كبير، حيث أنها تستخدم "مشاركين من البيض في الغالب" الذين يجب أن يكونوا متعلمين جدا بالكمبيوتر.

وهناك قيد آخر غير مذكور وهو العمر المتقدم لعينتهم، ما يعني أنه لا يمكن تقييم النتائج طويلة المدى للأشخاص الأصغر سنا.

بالإضافة إلى ذلك، كانت نتيجة النظام الغذائي الأساسي لعينتهم سيئة للغاية. ويقول الباحثون إن درجات النظام الغذائي للمشاركين "كانت متسقة مع متوسطات سكان الولايات المتحدة"، لكن الدراسة المذكورة أشارت إلى أن "الجودة الغذائية الإجمالية كانت ضعيفة".

ولم يقيسوا التغييرات في النظام الغذائي على مدى السنوات الثلاث، ما قد يؤثر على النتائج.

وتثير الجودة الغذائية الرديئة للعينة السؤال التالي: هل يمكن أن يكون النظام الغذائي الأفضل هو الحل البسيط، بدلا من المكملات متعددة الفيتامينات والمعادن؟

حتى بالنسبة للتأثير الذي لاحظوه، ما هي المغذيات الدقيقة من المكملات الغذائية التي كانت عاملا مساهما؟

يتكهن الباحثون حول الفيتامينات B12 وD. ولكن يمكنك العثور على بحث حول الوظيفة الإدراكية لأي مكون تم اختياره بشكل عشوائي، بما في ذلك السيلينيوم، والذي يمكن أن يكون ساما عند مستويات عالية.

لذا هل يجب أن أتناول الفيتامينات؟

تنصح السلطات الصحية بأن الاستخدام اليومي للفيتامينات ليس ضروريا، حيث يمكنك الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية. ومع ذلك، قد تكون المكملات مناسبة لتلبية أي ثغرات غذائية معينة لدى الفرد.

ولا ينبغي أن يؤدي استخدام الفيتامينات المتعددة ذات النوعية الجيدة بالجرعة الموصى بها إلى أي ضرر، ولكن في أفضل الأحوال، تظهر هذه الدراسة أن الأشخاص البيض المسنين الذين يعملون بشكل جيد قد يظهرون بعض الفوائد الإضافية في نوع واحد من المهام المعرفية من استخدام مكمل متعدد الفيتامينات.

ولا يمكن أن يكون الحال بالنسبة لمعظم السكان، والمنفعة طويلة الأجل للشباب.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن معدي الدراسة تلقوا دعما وتمويلا من الشركات التجارية لإجراء الدراسة.

وبينما يقول معدو الدراسة إنهم لا يعتقدون أن جودة النظام الغذائي في الخلفية قد أثرت على النتائج، إلا أنهم لم يقيّموا ذلك بشكل شامل. واستخدموا تقييما موجزا لجودة النظام الغذائي عند خط الأساس فقط. ربما يكون المشاركون قد غيروا عاداتهم الغذائية أثناء الدراسة، ما قد يؤثر على النتائج.

ونظرا لأن جميع المشاركين أبلغوا عن درجات منخفضة في جودة النظام الغذائي، فإن السؤال المهم هو ما إذا كان إعطاء المشاركين المعرفة والمهارات والموارد لتناول طعام صحي أكثر سيكون له تأثير أكبر على الإدراك من تناول المكملات.

التقرير من إعداد جاك روبنهايمر، باحث أول، الإحصاء الحيوي، جامعة سيدني.

المصدر: ساينس ألرت