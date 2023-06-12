أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية!

تعد المعاناة من الانتفاخ والتشنجات والمزاج السيئ بضعة أيام كل شهر أمرا مزعجا للعديد من النساء.

ولكن هل يمكن أن يؤدي ما تأكله وتشربه النساء أثناء الدورة الشهرية إلى تفاقم الأعراض؟

بينما يقول الخبراء إن بعض النساء يعانين أكثر من أعراض الدورة الشهرية أو الأعراض المرتبطة بالدورة، فقد تكون هناك عوامل غذائية تؤدي إلى تفاقمها.

وتحدث MailOnline إلى الخبراء حول جميع الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها أثناء الدورة الشهرية.

الأطعمة المالحة

يمكن لتناول الكثير من الأطعمة المالحة أن يجعل البطن منتفخاً - تماما مثل الإحساس الذي حدث قبل الدورة الشهرية أو خلالها. وهذا لأن الجسم يحتفظ بالصوديوم الزائد، وفقا لما ذكره رو هنتريس، استشاري تغذية الخصوبة في لندن ومؤسس Fertility Dietitian UK.

وفي المقابل، ترتفع كمية السوائل الموجودة في الجسم بحوالي 1.5 لتر.

وتوجد مستويات عالية من الملح في الأطعمة المعالجة والمعبأة بشكل مفرط، مثل رقائق البطاطس واللحوم المصنعة.

ويوصى باختيار الأطعمة الطازجة والكاملة أثناء الدورة الشهرية وتوابل الوجبات بالأعشاب والتوابل بدلا من الملح للمساعدة في تقليل احتباس الماء.

السكريات

يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة المليئة بالسكر المكرر إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يتبعه انهيار في وقت لاحق من اليوم.

ويقول الخبراء إن هذا يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التقلبات المزاجية والتعب والتهيج التي تحدث بالفعل بشكل شائع أثناء الحيض. ويمكن أن يساهم أيضا في الشعور العام بعدم الاستقرار أو الشعور بالإرهاق.

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ووجدت دراسة أجريت عام 2018 في BMC Women's Health أن النساء اللائي تناولن المزيد من الأطعمة الخفيفة السكرية على مدار الشهر عانين من آلام متزايدة في الدورة الشهرية مقارنة بالنساء اللائي تناولن كميات أقل من السكر المضاف.

إن محاولة الحد من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات بالفواكه أو المحليات الطبيعية أو الوجبات الخفيفة مع توازن البروتين والألياف يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وفقا لصوفي ديلون، أخصائية التغذية في لندن.

الأطعمة الدهنية والمقلية

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الوجبات الخفيفة المقلية، واللحوم الدهنية، ومنتجات الألبان والحلويات المصنعة، يمكن أن تعزز الالتهاب داخل الجسم.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تفاقم الأعراض المرتبطة بالدورة الشهرية مثل التشنجات والانتفاخ. وذلك لأن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يحفز الجسم على إفراز البروستاجلاندين - المواد الكيميائية التي تحفز تقلصات الدورة الشهرية والالتهاب.

لذلك، من الناحية النظرية، يمكن لبعض الأطعمة اللذيذة أن تعزز الالتهاب وقد تؤدي إلى تفاقم أعراض الدورة الشهرية، كما تقول الدكتورة أدييل هوفمان، المستشار الطبي في باكينجهامشير في تطبيق تعقب الدورة الشهرية Flo.

وأضافت: "لا يوجد دليل يشير إلى أن تجنبها أثناء دورتك الشهرية قد يساعد. لكن اتباع نظام غذائي صحي بشكل عام لا يمكن أن يساعد فقط على تخفيف آلام الدورة الشهرية ولكن صحتك العامة أيضا".

وتقترح اختيار البروتينات الخالية من الدهون والدهون "الصحية" مثل البذور والمكسرات والأسماك والأفوكادو واستبدال القلي بالشواء أو التبخير لتعظيم المظهر الغذائي لطعامك وتقليل أعراض الدورة الشهرية.

مادة الكافيين

يقول الخبراء إنه يمكن أن يؤثر على مستويات الهرمون ويزيد من القلق ويعطل نمط نومك.

أثناء الحيض، عندما تحدث تقلبات هرمونية أصلا، يمكن أن يؤدي استهلاك الكافيين إلى تكثيف الأعراض مثل إيلام الثدي، والتهيج واضطرابات النوم، بالإضافة إلى التأثير على صحتك العقلية عن طريق زيادة القلق.

وقالت ديلون إن التحول إلى شاي الأعشاب الخالي من الكافيين أو تقليل تناول الكافيين يمكن أن يساعد على إدارة هذه الأعراض بشكل أفضل.

المشروبات الغازية

يمكن أن تدخل الغازات الزائدة في الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى الانتفاخ.

ويحدث الانتفاخ بشكل شائع أثناء الحيض ويقول الخبراء إن المشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم ذلك.

وقالت ديلون: "إن اختيار البدائل غير الغازية مثل الماء العادي أو شاي الأعشاب يمكن أن يساعد على منع انتفاخ إضافي".

المصدر: ديلي ميل