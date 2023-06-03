طبيبة توضح ما إذا كان يصح تناول الآيس كريم في فصل الحر

أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي أن الآيس كريم والمشروبات المثلجة تصبح شائعة في الطقس الحار.



وتشير في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن الكثيرين يعتقدون أن الآيس كريم (البوظة) والمشروبات المثلجة تبرد الجسم وتساعد على التعامل مع الطقس الحار. ولكن في الواقع يؤدي الانخفاض الحاد في درجات الحرارة الذي يجب أن تتحمله الأغشية المخاطية للحلق إلى أمراض - في أغلب الأحيان إلى التهاب البلعوم أو التهاب الجزء الخلفي من البلعوم أو التهاب الحنجرة - التهاب الغشاء المخاطي للحنجرة.

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وتقول: "كلما زادت كمية الآيس كريم وكلما أسرع الشخص في تناوله، زاد تبريد البلعوم أكثر وأسرع. وبناء على ذلك، تزداد مخاطر الإصابة بالتهاب الحلق واللوزتين".

ووفقا لها، من أجل الوقاية من الإصابة بهذه الأمراض يجب تناول الآيس كريم ببطء وعلى شكل قطع صغيرة. ومن ألأفضل "تسخينه" بعض الشيء بوضعه في صحن ومن ثم تناوله بعد خمس دقائق هذا في البيت. أما في الشارع فيجب الاحتفاظ به في اليد بعض الوقت قبل تناوله.

وتقول: "من الأفضل عند تناول الآيس كريم، الاستماع إلى الجسم. فإذا ظهرت أحاسيس غير مريحة في الحلق، يجب الامتناع عن تناول الآيس كريم. وهناك طريقة أخرى لتدفئة الحلق، وهي تناول الآيس كريم مع مغلي الفواكه أو شاي فاتر، لتجنب انخفاض درجات الحرارة وتقليل مخاطر الإصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد".

المصدر: Gazeta.Ru