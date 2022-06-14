بعض أنواع الآيس كريم "قنبلة كيميائية"ّ!

أعلنت الدكتورة أولغا بيريفالوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن بعض أنواع الآيس كريم "البوظة" يمكن اعتبارها "قنبلة كيميائية"، لأنها مصنوعة من مواد أولية غير طبيعية.

إقرأ المزيد



وتشير الخبيرة، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الآيس كريم، يعتبر خيارًا لا غنى عنه لتناول وجبة خفيفة في الصيف. ولكن تكلفة الآيس كريم المصنوع من الحليب الطبيعي والقشطة والسكر مرتفعة للغاية. لذلك، تستخدم بعض الشركات المنتجة لهذه المادة اللذيذة مكونات أخرى، ذات تكلفة منخفضة.

وتقول، "ألايس كريم، أكثر المنتجات غدرا في الأسواق. لأن المنتجين على "مفترق" الجودة والتكلفة. فإذا صنعوه من مواد طبيعية مثل الحليب والقشطة وسكر البنجر وغيرها، فإن تكلفته ستكون عالية. لذلك من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج، يستخدمون دهونا نباتية وحليبا مجففا وسكرا غير سكر البنجر".

وتضيف، لتحسين المذاق وإطالة مدة صلاحية الآيس كريم، يضيفون له مكملات خاصة مثل مواد حافظة ومحسنات النكهة، ما يجعل هذا المنتج مضرا بالصحة. وتقول "بمعنى يصبح قنبلة كيميائية".

RT youtube.com

وتنصح الخبيرة، بضرورة الانتباه إلى مكونات الآيس كريم قبل الشراء. ومن الأفضل شراء الآيس كريم المصنوع من منتجات الألبان الطبيعية.

وتنصح الخبيرة بتناول مصاصات عصير الفواكه المجمد بدلا من الآيس كريم المحتوي على بديل دهون الحليب.

المصدر: نوفوستي