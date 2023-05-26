خبيرة تغذية: ثلاثة منتجات موسمية يجب إضافتها للنظام الغذائي

أعلنت الدكتورة ماريا ريزنيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك ثلاث مواد غذائية موسمية من الضروري إضافتها إلى النظام الغذائي.





وأشارت في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن من الضروري تناول فاكهة العسلة الزرقاء التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين С تفوق تلك الموجودة في الليمون والفراولة.

وتقول: "تحتوي 100 غرام من ثمار العسلة الزرقاء على الكمية اليومية من فيتامين С اللازمة للجسم. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على عناصر معدنية مختلفة: الفوسفور والصوديوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم. ولجميع هذه العناصر تأثير إيجابي في الحالة العامة للجسم وتحسن عمل جميع أعضائه".

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والمادة الثانية وفقا لها هي الملفوف المبكر.

وتقول: "تحتوي 100 غرام من الملفوف على أكثر من 60 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من فيتامين К، الذي يؤثر في عملية تخثر الدم والضروري لتكوين البروتين الصحي. كما يحتوي الملفوف على نسبة جيدة من فيتامين С وحمض الفوليك".

وبالإضافة إلى ذلك يجب إضافة الفجل إلى النظام الغذائي، لأنه غني بالألياف الغذائية والزيوت الطيارة وفيتامينات مجموعة B و PP والعناصر المعدنية - الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد. كما أن نسبة الماء في تركيب الفجل تصل إلى 93 بالمئة وبالتالي يحتوي على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية.

وتقول: "يجب ألا ننسى فيتامين D الذي ينتجه الجسم تحت تأثير أشعة الشمس. هذا الفيتامين مسؤول عن صحة العظام ويعزز منظومة المناعة. عند نقص هذا الفيتامين في الجسم تبدأ الالتهابات التي تؤدي إلى انسداد الشرايين وضعف مقاومة الجسم.

المصدر: Gazeta.Ru