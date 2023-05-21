خبيرة تبدد خرافة شائعة عن شرب الماء خلال وجبات الطعام

بددت عالمة الكيمياء الحيوية الروسية ماريا كوليشوفا، في حديث لصحيفة Moslenta اعتقادا شائعا حول مخاطر شرب الماء خلال الطعام.

وأوضحت كوليشوفا، أن هذا التوجس من شرب الماء خلال الوجبات نابع من اعتقاد شائع بأن الماء يخفف أنزيمات المعدة الهاضمة، ما يقلل من الحموضة داخل المعدة وبالتالي يؤثر على جودة عملية الهضم.

وأكدت أنه لا يوجد دليل أو بحث يدعم فرضية أن شرب الماء مع الوجبات يمكن أن يضعف عملية الهضم، أو يسبب الانتفاخ، أو يخفف من العصارة الهاضمة في المعدة.

ووفقا لها، فإن الجدل حول تخفيف عصير المعدة (الأنزيمات الهاضمة) ينقسم بسهولة إلى حقيقتين بسيطتين، الأولى أن الطعام يحتوي على نسبة عالية من الماء، والثانية أن عصارة المعدة أيضا تحتوي على نسبة عالية من الماء.

وأوضحت أن لترا واحدا من العصارة الهاضمة في المعدة يحتوي على 995 ملليلتر من الماء، وأن الخلايا الغدية في المعدة ستنتج حمض الهيدروكلوريك حتى يصل مستوى التركيز الهيدروجيني إلى المستوى المطلوبة.

وأشارت إلى إمكانية شرب الماء أثناء الوجبات، لكن يفضل تجنب تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الحلوة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

وقالت كوليشوفا: "لن يكون هناك فرق كبير بين شرب الماء أو الشاي أو القهوة، إلا أن الشاي والقهوة يمكن أن يسببا حرقة المعدة وانتفاخ البطن".

ونوهت الخبيرة بضرورة تجنب شرب الماء أثناء المضغ، ومضغ الطعام بروية حتى يتم امتصاص أنزيمات اللعاب بشكل جيد، وهو أمر ضروري لتسهيل عملية الهضم الطبيعية.

وشددت على ضرورة التروي أثناء الأكل وعدم التسرع والاندفاع بنهم، تناول رشفات صغيرة من الماء أثناء الأكل.

المصدر: moslenta.ru