مراكز CDC الأمريكية تحدد أولى حالات الإصابة بالسعفة الشديدة المقاومة للأدوية!

أفادت دراسة حالة نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن 2 من حالات السعفة الشديدة حُددتا في عيادة بمدينة نيويورك الأمريكية، فشلتا في الاستجابة للعلاج المضاد للفطريات.

ومن غير المحتمل أن تكون الحالتان مرتبطين ارتباطا مباشرا - حيث أصيب أحد الشخصين بالعدوى في الولايات المتحدة في صيف عام 2021 والآخر في بنغلادش في صيف عام 2022 - ما يثير مخاوف بشأن تفش محتمل للالتهاب الجلدي المقاوم للأدوية.

وتسبب السعفة أي نوع من عشرات الأنواع من الفطريات، وهي ليست - كما يوحي اسمها - دودة. وتعرف أيضا باسم فطار جلدي، وهو يشق طريقه عبر الجلد أو تحت الأظافر، ما يؤدي إلى تهيج الأنسجة لإنتاج طفح جلدي أحمر مثير للحكة.

ومع اتساع نطاق العدوى، غالبا ما تترك منطقة ذات مظهر صحي من الجلد في وسطها، وتظهر على شكل حلقة ملتهبة من العدوى. وعلى الرغم من أنها نادرا ما تكون قاتلة، إلا أنها يمكن أن تتطور إلى آفات أكثر إيلاما وتهدد بالعدوى البكتيرية الثانوية إذا لم يتم علاجها.

وفي حالتين من نيويورك، اعتُقد "خطأ" في البداية أن الجاني شكل واسع الانتشار من القوباء الحلقية يسمى Trichophyton mentagrophytes، وغالبا ما يتم التقاطه من الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب والأرانب. إن إلقاء نظرة فاحصة على جينات الميكروب المسببة للعدوى يخبرنا عن قصة مختلفة، وكشف أنه نوع تم اكتشافه مؤخرا نسبيا يعرف باسم Trichophyton indotineae.

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وعلى الرغم من أن الفطران مرتبطان ارتباطا وثيقا، يحمل T. indotineae طفرات وقائية في جين للإنزيم المستهدف بواسطة دواء مضاد للفطريات من الخط الأول يسمى تيربينافين. وعند تناول الدواء في شكل أقراص، يتم إعطاؤه لمجموعة متنوعة من الالتهابات التي تسببها الفطريات التي تصيب الجلد والأظافر.

وتم التعرف على مقاومة تيربينافين لأول مرة في سلالات من نوع آخر من السعفة في الهند، في عام 2014. وفي عام 2020، كشفت دراسة عن عدوى مماثلة في مريضين عن نفس جين المقاومة في الأنواع الجديدة من السعفة، والتي تم التعرف عليها منذ ذلك الحين بأثر رجعي على أنه انتشر بالفعل حتى أوروبا منذ عام 2011.

ومع ذلك، فإن هاتين الحالتين هما أول ما تم رصده في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من أنه يمكن أن يكون دليلا على توسع السلالة إلى مجموعة سكانية جديدة.

ونظرا لحقيقة انتشار T. mentagrophytes المنتشرة على نطاق واسع وتبدو مطابقة تقريبا للسلالة الجديدة المقاومة للأدوية، فإن السلطات الصحية حريصة على إخبار العيادات بأنها يجب أن تبقي عقلا متفتحا في الحالات التي تبدو فيها السعفة بشكل خاص سيئة أو صعبة العلاج.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض في تقريره: "يجب على مقدمي الرعاية الصحية النظر في عدوى T. indotineae في المرضى الذين يعانون من سعفة منتشرة، خاصة عندما لا تتحسن الثورات مع عوامل مضادة للفطريات الموضعية من الخط الأول".

وتشجع المراكز أيضا على النظر في "الإشراف السليم على مضادات الميكروبات"، وهو مصطلح يصف الجهود المبذولة لتحسين استخدام العلاجات التي تستهدف عوامل العدوى.

وأصبح ارتفاع مقاومة البكتيريا التي تقلل من فعالية المضادات الحيوية مصدر قلق كبير في الطب، ومع ذلك فإن إمكانية مشاركة الفطريات في أسرارها لدرء العلاج الدوائي أمر مثير للقلق. ربما أكثر من ذلك، نظرا لصعوبة العثور على مضادات الفطريات الجديدة في المقام الأول.

ومع ذلك، يبدو أن T. indotineae سيكون مصدر إزعاج أكثر من كونه كارثة. لحسن الحظ، يبدو أن خيارات العلاج تعمل، حتى لو لم تكن خالية من التحديات الخاصة بها.

ومع ذلك، فإن وجود عوامل المقاومة التي يمكن أن تنتقل إلى الأنواع الأخرى هو مصدر قلق لا تستطيع السلطات تحمله على محمل الجد.

نشر هذا الملخص في التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات التابع لمراكز السيطرة على الأمراض.

المصدر: ساينس ألرت