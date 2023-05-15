الأطباء يكشفون الأعراض "الصامتة" لتجلط الدم

أعلن الأطباء البريطانيون أن الألم المفاجئ في الساق أو الذراع هو أحد أعراض تجلط الدم.

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ويحذر أطباء الهيئة الوطنية البريطانية للخدمات الصحيةمن أعراض تشير إلى الجلطات الدموية.

ووفقا لهم، من الصعب جدا الشك بالمرض، حيث أن الإنسان عادة يتجاهل الإشارات التي يطلقها الجسم. ومن بين هذه الإشارات الأعراض "الصامتة" التي هي الشعور بألم حاد مفاجئ في الساق أو الذراع.

ويضيف الأطباء، يمكن أن يظهر الشعور بالألم ويختفي، مع أن مكان الألم لم يتعرض لصدمة أو ضربة كما لا توجد عليه آثار كدمة أو ورم. تظهر هذه الحالة عند بداية تكون الجلطة الدموية.

ويؤكد الأطباء على أن هذه الأعراض لا تشير دائما إلى تجلط الدم. ولكن ينصحون في حالة تكررها والشعور بالألم خلال أسبوعين أو أكثر بضرورة مراجعة طبيب أخصائي.

المصدر: نوفوستي