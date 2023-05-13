عقار مشهور للسمنة قد يكون له تأثير سري في قتل السرطان!

عثر على دواء شائع للسمنة يستعيد وظيفة الخلايا المناعية التي تستهدف السرطان، بغض النظر عما إذا كان الأشخاص قد فقدوا الوزن مع العلاج.

وقامت تجربة صغيرة بقيادة فريق من الباحثين الإيرلنديين بالتحقيق فيما إذا كان عقار semaglutide، وهو دواء يستخدم لعلاج مرض السكري من النوع 2، يمكن أن يساعد أيضا في تخفيف مشاكل التمثيل الغذائي الخلوي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، ما قد يفسر ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والالتهابات.

وكان فقدان الوزن مجرد تأثير جانبي غير متوقع للدواء، والذي يستخدمه مرضى السكري للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة. إنه يعمل عن طريق تقليد هرمون الأمعاء المسمى GLP1، ما يجعل المستخدمين يشعرون بالشبع لفترة أطول، مما يقلل الشهية.

الآن يبدو أن semaglutide له تأثير مفيد آخر محتمل للأشخاص الذين يعانون من السمنة: استعادة وظيفة الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا القاتلة الطبيعية التي تقود مكافحة السرطان والالتهابات.

ويقول اختصاصي الغدد الصماء والمعد المشارك دونال أوشي من جامعة كوليدج دبلن: "لقد وصلنا أخيرا إلى النقطة التي تظهر فيها العلاجات الطبية لمرض السمنة لمنع مضاعفات السمنة. وتمثل النتائج الحالية أخبارا إيجابية للغاية للأشخاص الذين يعانون من السمنة على علاج GLP-1 وتشير إلى أن فوائد هذه المجموعة من العلاجات قد تمتد إلى الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان".

وهذا قوس طويل يمكن استخلاصه من دراسة صغيرة أجريت على 20 شخصا، ولكن من المعقول أن استعادة الخلايا القاتلة الطبيعية لقوتها القتالية الكاملة يمكن أن تساعد في الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وتعد الخلايا القاتلة الطبيعية جزءا من الجهاز المناعي الفطري للجسم، وهو خط الدفاع الأول الذي يبدأ في العمل عند النفحة الأولى من دخيل. ومن المعروف أنها تركز على الخلايا السرطانية وتحارب العدوى.

لكن الأشخاص المصابين بالسمنة يظهرون خللا ملحوظا في أجهزتهم المناعية، والذي قد يكون مرتبطا بحقيقة أنهم أيضا عرضة للإصابة بأمراض مزمنة أخرى، مثل مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأنواع عديدة من السرطان.

ونظرا للتداخل بين مرض السكري والسمنة، كان أوشي وزملاؤه مهتمين بمعرفة ما إذا كان إعادة استخدام semaglutide للأخير يمكن أن يساعد في تصحيح بعض الخلل المناعي الملحوظ في السمنة.

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وجمعت الدراسة 20 شخصا يعانون من السمنة المفرطة غير مصابين بالسكري والذين كانوا على وشك البدء في علاج semaglutide مرة واحدة في الأسبوع للتحكم في وزنهم وفحصوا عينات من الخلايا المناعية المنتشرة لديهم بعد ستة أشهر من العلاج.

وفي سلسلة من الفحوصات المخبرية، وجد الباحثون أن الخلايا القاتلة الطبيعية للمشاركين لم تعد في حالة ركود، وبدأت في إنتاج جزيئات الإشارات، والتي تسمى السيتوكينات. ولم يتغير العدد الإجمالي للخلايا القاتلة الطبيعية في عينات دم المرضى مقارنة بخط الأساس، ولكن تم استعادة وظيفتها.

وبدون مجموعة تحكم، لا نعرف كيف يقارن هذا بالأشخاص غير المصابين بالسمنة إذا كانوا سيستخدمون semaglutide أو الأشخاص الذين يعانون من السمنة الذين يتناولون دواء وهميا. لكنها نقطة انطلاق جيدة لمزيد من البحث لاستكشاف كيف يمكن للأدوية الموجودة أن تساعد في معالجة بعض الأمراض المصاحبة للسمنة.

ويهتم الباحثون بشكل خاص بفهم كيف أن التمثيل الغذائي للخلايا يدعم الخلل المناعي في السمنة، حيث يبدو أنه ينظم نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية - ويمكن أن يربط هذه القصة بأكملها معا.

وكتب أوشي وزملاؤه في ورقتهم المنشورة: "الأيض الخلوي مطلب حاسم لوظيفة الخلايا القاتلة الطبيعية، ويمكن أن يحدد حجم الاستجابات. عند التنشيط، تتشكل الخلايا القاتلة الطبيعية ويتم توجيهها من خلال عمليات التمثيل الغذائي الذاتية وتوافر المغذيات". والأمر الآخر المثير للاهتمام هو أن ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة فقط فقدوا الوزن على semaglutide، ما يشير إلى أن آثاره التصالحية على الخلايا المناعية قد تكون بصرف النظر عن فقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن فقدان الوزن هو ما يشتهر به semaglutide بشكل أساسي. في وقت سابق من هذا العام، أدت زيادة الشعبية بين المشاهير إلى حدوث نقص عالمي في مادة semaglutide، التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة تحت اسم Ozempic.

وكان مرضى السكري يسعون جاهدين للعثور على أدويتهم الأسبوعية للحفاظ على نسبة السكر في الدم من الارتفاع إلى مستويات خطيرة.

ويقول أندرو هوجان، خبير المناعة في جامعة ماينوث في أيرلندا: "آمل أن يكون هذا شيئا تحت السيطرة لضمان أن يتمكن أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يعيشون مع السمنة من بدء علاجهم الخاص لهذا الدواء المفيد".

نُشرت الدراسة في مجلة Obesity.

المصدر: ساينس ألرت