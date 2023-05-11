الصحة العالمية: جدري القرود لم يعد حالة طوارئ عالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن جدري "إم بوكس" لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية، بعد عام تقريبا على بدء تفشي هذا المرض الذي كان يعرف سابقا بجدري القردة في أنحاء العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي على الإنترنت "يسعدني الإعلان" عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بـ"إم بوكس"، بإلغاء أعلى درجات التحذير.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 إلى أن أعداد الإصابات المسجلة بلغت 1500 مصاب و 70 حالة وفاة في وسط إفريقيا حيث ينتشر المرض بشكل أكبر، ولا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضاً شبيهة بأعراض الأنفلونزا مع تقرحات جلدية وينتقل بشكل كبير بين الرجال الشاذين جنسيا.

المصدر: أ ف ب