7 أطعمة يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول!

من الأسماك الزيتية إلى المكسرات، قد تؤدي بعض الخيارات الغذائية إلى انخفاض مستويات الكوليسترول بكميات "كبيرة".

يحتاج ارتفاع الكوليسترول إلى التهدئة قبل أن يتطور إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.

وفي حين أن الطعام يمكن أن يضع الأساس لمستويات عالية من المادة الدهنية، إلا أنه يمكن أن يكون مفيدا أيضا.

وقال بن كوثبرت، صاحب استوديوهات Be You Health Studios، "إنه العلاج وليس عدوك".

وأوصى الخبير بالخيارات الغذائية التالية للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة:

- الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون.

- الشوفان.

- الفول.

- المكسرات.

- التفاح والعنب والفراولة والبرتقال.

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- الافوكادو.

- الخضار والورق الخضر الداكنة.

وقال كوثبرت: "كل هذه الأطعمة يمكن أن تنشط إنزيما يسمح بتحويل الكولسترول الإضافي في الجسم إلى أملاح الصفراء، ما يساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

وتساعد هذه العملية على خفض نسبة الكوليسترول في الجسم وتجعلك تشعر بالنشاط.

وتشرح منظمة Heart UK أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تشكل هلاما يرتبط بالأحماض الصفراوية الغنية بالكوليسترول في الأمعاء.

وهذا يساعد على الحد من كمية الكوليسترول التي يتم امتصاصها من أمعائك إلى مجرى الدم.

وتقول الجمعية الخيرية: "يتعين على كبدك بعد ذلك أن يأخذ المزيد من الكوليسترول من دمك لإنتاج المزيد من الصفراء، ما يخفض نسبة الكوليسترول في الدم".

ويعتبر الشوفان مصدرا رائعا لهذه الألياف القوية القابلة للذوبان، ويمكن الاستمتاع به كوجبات إفطار أو وجبات خفيفة أو إضافات للوصفات.

وبصرف النظر عن تأثيرها على الكوليسترول، تقدم كل هذه الأطعمة مزيجا رائعا من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة التي يمكن أن تكمل جوانب أخرى من صحتك.

المصدر: إكسبريس