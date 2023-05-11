أخصائي أورام يكشف الخضروات التي يمكن أن تحفز تطور السرطان

أعلن الدكتور مكسيم أستراخانتسيف أخصائي الورام والعلاج الكيميائي، أن الخضروات التي استخدمت الاسمدة النتروجينية في زراعتها يمكن أن تحفز تطور السرطان.

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ويقول: "هناك سلسلة طويلة من التفاعلات. اولا تدخل النترات مع الأسمدة إلى المحاصيل الجذرية ويشمل هذا بصورة خاصة البطاطس والجزر. وبعد ذلك يتحول جزء من النترات في هذه المحاصيل إلى نتريت. والنتريت تحت تأثير إنزيمات مختلفة في الجهاز الهضمي يتحول إلى مركبات نيتروسامين شديدة السمية ومسرطنة جدا. واستنادا إلى هذا يمكن القول أن جميع المنتجات يمكن اعتبارها خطرة".

ويؤكد الخبير على أن ضرر هذه المنتجات يظهر في حالة الإفراط بتناولها.

ووفقا له، أسباب تطور السرطان كقاعدة عامة هي الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، لاحتوائها على الأيثانول الذي يعتبر من أخطر العوامل المسرطنة، وكذلك التدخين، والدهون المتحولة الموجودة في السمن النباتي والأطعمة التي تستخدم في تحضيرها بما فيها المأكولات السريعة والحلويات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"