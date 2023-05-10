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تناول القهوة والشاي يحسن حالة شبكية العين

الصحة

تناول القهوة والشاي يحسن حالة شبكية العين
Gettyimages.ru virusowy
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء صينيون أن شرب القهوة والشاي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي في صحة الشبكية الخلفية للعين المسؤولة عن حدة الرؤية المركزية.


وتشير مجلة Nutrients إلى أن الباحثين سألوا أكثر من 35 ألف شخص عن متوسط عدد أكواب الشاي والقهوة التي يتناولونها في اليوم خلال السنة الأخيرة.

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واستنادا إلى النتائج التي حصلوا عليها قسموا المشتركين إلى اربعة مجموعات: من صفر إلى أكثر من أربعة أكواب في اليوم. وقاسوا سمك طبقة الألياف العصبية لشبكية البقعة الصفراء باستخدام التصوير المقطعي البصري (OCT)، التي هي تقنية تصوير غير جراحية تستخدم الضوء المنعكس لتأطير الجزء الخلفي من العين. ثم تم تحليل الصورة تلقائيا بواسطة البرنامج المدمج.

وبعد تعديل النتائج حسب العمر والجنس ومتوسط إجمالي دخل الأسرة ومؤشر الفقر والتدخين والعرق والتعليم ومؤشر كتلة الجسم ومدة النوم وعوامل أخرى اتضح للباحثين أن سمك طبقة الألياف العصبية لشبكية البقعة الصفراء ازداد لدى الذين يشربون 2-3 أكواب من القهوة والشاي في اليوم.

ويحذر الباحثون من تناول القهوة السريعة الذوبان، التي قد تكون أحد عوامل الخطر من اضطرابات صحية بينها الأمراض التنكسية العصبية.

المصدر: لينتا. رو

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