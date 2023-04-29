نقل تلميذ إلى المستشفى بعد تدخينه سيجارة إلكترونية

دخّن تلميذ يبلغ من العمر 13 عاما من بطرسبورغ، سيجارة إلكترونية (وايب) وانتهى به الأمر في المستشفى.

أفادت بذلك صحيفة 78.ru على قناتها "تليغرام".

وقد تلقى المراهق جهازا إلكترونيا من زميله في الشارع بعد انتهاء الدروس في المدرسة. ومن الواضح أن الطفل مرض بعد الاستنشاق عدة مرات. وعاد المراهق إلى المنزل فشكا من أنه ليس على ما يرام ، ثم استدعى والداه سيارة إسعاف. فشخّصه أطباء المستشفى حالته بكونه تعرض للتأثير السام للنيكوتين.

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وترك الصبي في المستشفى ليوم واحد، وتحسنت الآن حالته الصحية.

يذكر أن مجلس الدوما الروسي تبنى في 11 أبريل قانونا خاصا بفرض قيود على تداول السجائر الإلكترونية، فضلا عن الحظر التام لبيعها للأطفال. وبمقتضى القانون، تم على وجه الخصوص، فرض حظر على تداول سوائل السجائر الإلكترونية، بما في ذلك تلك التي تخلو من النيكوتين، والتي تحتوي على نكهات ومكملات مختلفة تزيد من الإدمان على النيكوتين.

وقارن طبيب الرئة د. ألكساندر كارابيننكو، في مقابلة مع بوابة " لينتا. رو" تأثيرات تدخين السجائر الإلكترونية مع الإصابة الشديدة بمرض "كوفيد". فقال إن السجائر الإلكترونية يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة للدماغ والجهاز التنفسي للإنسان.

المصدر: لينتا.رو