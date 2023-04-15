الهند.. وفيات وحالات خطرة جراء صهريج مشروبات كحولية "مزيّفة" في ولاية بيهار

توفّي ما لا يقل عن 20 شخصا يوم أمس في ولاية بيهار الهندية، بسبب تناول مشروبات كحولية مغشوشة، وتم نقل 6 أشخاص إلى المستشفى وهم في حالة خطيرة، بحسب ما ذكرته قناة NDTV اليوم السبت.

ونقلت القناة عن مصادر أنه تم تسليم ناقلة كحول (صهريج) مقلّدة، إلى مدينة موتيهاري يوم أمس الجمعة مصدرها مشبوه. حيث تم تقاسم محتوياتها بين تجار هذه المنتجات.

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هذا ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى.

يشار إلى أنه تم في أبريل من عام 2016 إعلان حظر كامل على إنتاج وبيع واستهلاك المشروبات الكحولية في ولاية بيهار.

وغالبا ما توجّه الانتقادات إلى رئيس وزراء الولاية نيتيش كومار، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لمسألة حظر المشروبات الكحولية، وتقول المعارضة إن سلطات الولاية فشلت في فرض حظر كامل على بيع المشروبات الكحولية، ليبدأ على أثر ذلك "الإنتاج السرّي" و"الضخم" للمشروبات الكحولية المقلدة في ولاية بيهار، مما يؤدي إلى حدوث حالات وفيات متكرّرة.

وفي رده على ذلك، قال كومار في مارس من العام الفائت إنه يعتبر الأشخاص الذين يشربون الخمر "مذنبين" "لا يمكن اعتبارهم هنودا".

المصدر: تاس