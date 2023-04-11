ارتفاع ضغط الدم في مرحلة البلوغ المبكرة يرتبط بالخرف في وقت متقدم من العمر

أظهرت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات من العمر مرتبط بتدهور صحة الدماغ في سن 75 عاما، خاصة عند الرجال.

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وقد قارنت الدراسة المنشورة في مجلة JAMA Network Open، وأجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في ديفيس، فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) للأدمغة كبار السن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ممن تتراوح أعمارهم بين سن 30 إلى 40 عاما، مع كبار السن الذين لديهم ضغط دم طبيعي.

ووجد الباحثون أن مجموعة ضغط الدم المرتفع لديها انخفاض في أحجام المناطق الدماغية بشكل ملحوظ وأسوأ سلامة للمادة البيضاء. وكلا العاملين مرتبطان بالخرف.

كما أظهر البحث أن التغيرات السلبية في الدماغ في بعض المناطق، مثل انخفاض حجم المادة الرمادية وحجم القشرة الأمامية، كانت أقوى لدى الرجال.

ولوحظ أيضا أن الاختلافات قد تكون مرتبطة بالفوائد الوقائية للإستروجين قبل انقطاع الطمث.

وقالت الكاتبة الأولى كريستين إم جورج، الأستاذة المساعدة في قسم علوم الصحة العامة: "إن علاج الخرف محدود للغاية، لذا فإن تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل وعوامل الحماية على مدار الحياة أمر أساسي لتقليل عبء المرض. وارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر شائع بشكل لا يصدق، يمكن علاجه، مرتبط بالخرف. وتشير هذه الدراسة إلى أن حالة ارتفاع ضغط الدم في مرحلة البلوغ المبكرة مهمة لصحة الدماغ بعد عقود".

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ونظر الباحثون في بيانات 427 مشاركا من دراسة Kaiser Healthy Aging and Diverse Life Experiences (KHANDLE) ودراسة الشيخوخة الصحية عند الأمريكيين من أصل أفريقي (STAR).

ومنحهم ذلك بيانات صحية من عام 1964 إلى عام 1985 لمجموعة متنوعة من كبار السن من البالغين الآسيويين والسود واللاتينيين والبيض.

وتم الحصول على قرائتين لضغط الدم عندما كان المشاركون تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عاما.

وسمح لهم ذلك بتحديد ما إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو التحول إلى ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم لديهم بشكل طبيعي في مرحلة الشباب.

وتم إجراء فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي بين عامي 2017 و2022 ما سمح لهم بالبحث عن المؤشرات الحيوية للتصوير العصبي في أواخر العمر للتنكس العصبي وسلامة المادة البيضاء.

ولاحظ الباحثون أنه نظرا لحجم العينة لم يتمكنوا من فحص الاختلافات العرقية والإثنية وأوصوا بتفسير النتائج المتعلقة بالاختلافات بين الجنسين بحذر.

وقالوا أيضا إن بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي كانت متاحة فقط من نقطة زمنية واحدة في وقت متقدم من العمر.

ويمكن لهذا فقط تحديد الخصائص الفيزيائية مثل الاختلافات الحجمية، وليس دليلا محددا على التنكس العصبي بمرور الوقت.

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وقالت راشيل ويتمر، الأستاذة في أقسام علوم الصحة العامة وطب الأعصاب ورئيسة قسم علم الأوبئة وأيضا المديرة المساعدة لمركز UC Davis Alzheimer، وكبيرة مؤلفي الدراسة: "توضح هذه الدراسة حقا أهمية عوامل الخطر على الحياة المبكرة، وأنه لكي تتقدم في العمر بشكل جيد، عليك أن تعتني بنفسك طوال الحياة، صحة القلب هي صحة الدماغ".

وتابعت: "نحن متحمسون لأن نكون قادرين على متابعة هؤلاء المشاركين واكتشاف المزيد حول ما يمكن للمرء القيام به في سن الشباب لتهيئة نفسه لشيخوخة دماغية صحية في أواخر العمر".

ويمكن أن تساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة مثل الحد من تناول الملح، وممارسة النشاط وتقليل تناول الكحول في تقليل ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: إكسبريس