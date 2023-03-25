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إلى ماذا يشير الشعور الدائم بالجوع؟

الصحة

إلى ماذا يشير الشعور الدائم بالجوع؟
Gettyimages.ru Kontrec
صورة تعبيرية
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يشكو بعض الناس من أنهم يعانون من شعور دائم بالجوع على الرغم من أنهم يتناولون ثلاث وجبات وأكثر في اليوم وبالإضافة إلى ذلك يشعرون بالضعف أحيانا.

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وتشير الدكتورة تاتيانا شابوفاينكو في برنامج تلفزيوني، إلى أن أحد أسباب الشعور الدائم بالجوع مرض السكري، وقد يكون الشخص نفسه يعاني من المرض أو لديه ميل للإصابة به وراثيا.

وتقول: "قبل كل شيء يجب على من يعاني من هذه المشكلة فحص مستوى السكر في الدم قبل وجبة الفطور ومن ثم خلال النهار، لمعرفة ما إذا كان يعاني من عدم تحمل الغلوكوز أو مقدمات السكري. لأن هذه الحالة هي أول جرس إنذار لمشكلة تركيب الأنسولين".

ووفقا لها، يجب إجراء الفحوصات اللازمة وعدم اهمال الموضوع خاصة إذا كان في العائلة من كان يعاني سابقا من السكري أو يعاني في الوقت الحاضر من هذا الداء، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفاقم الحالة.

المصدر: فيستي. رو

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