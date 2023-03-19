 
مباشر

طبيب روسي يكشف عواقب تناول جرعات زائدة من فيتامين С

الصحة

طبيب روسي يكشف عواقب تناول جرعات زائدة من فيتامين С
RT
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux8x

أعلن الدكتور أليكسي فودوفوزوف أخصائي علم السموم أن تناول جرعات زائدة من فيتامين С يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى.

إقرأ المزيد
طبيبة روسية تحدد الفيتامينات التي لا ينصح بتناولها معا
طبيبة روسية تحدد الفيتامينات التي لا ينصح بتناولها معا



ووفقا له، تكون الآثار الجانبية لتناول فيتامين С ضئيلة جدا، ولكن في حالات معينة - عند الإفراط في تناول هذا الفيتامين - تكون له عواقب مزعجة.

ويقول: "الحد الأعلى للجرعة من هذا الفيتامين وفق المعايير الحديثة هو 2000 ملغرام (2 غرام) في اليوم. وتناول أكثر من هذه الكمية يمكن أن يسبب الغثيان والإسهال. وبالإضافة إلى ذلك، عند تناول فيتامين С فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تغير في درجة حموضة البول، ما يزيد من خطر نشوء الحصى في الكلى وبصورة خاصة لدى الرجال".

ويشير الدكتور إلى أن نقص فيتامين С في جسم الإنسان يؤدي إلى الإصابة بمرض الاسقربوط، الذي يتميز بمشكلات في اللثة وفقدان الأسنان وبطء التئام الجروح بسبب انخفاض إنتاج الكولاجين.

وينصح الطبيب بتناول 50-110 ملغم من فيتامين С في اليوم. لأن هذه الجرعة تسمح بتجاوز عواقب زيادته أو نقصه في الجسم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو