أخصائية تغذية روسية تسرد أطباق المطبخ الروسي التي تساعد على مكافحة الإجهاد

سردت أخصائية التغذية الروسية مارينا إيفانوفا أطباق المطبخ الروسي التي تساعد على مكافحة الإجهاد وقالت إنه يجب ضمها إلى نظامك الغذائي لدعم جسمك.

ذكرت، مارينا إيفانوفا، أخصائية التغذية في شركة " أزبوكا فكوسا"(أبجدية المذاق)، أطباق المطبخ الروسي التي يمكن أن تساعد في التغلب على الإجهاد. وهي، بادئ ذي بدء، الأطعمة المخمرة مثل الملفوف المخمر أو الكِفير (مشروب روسي يشبه اللبن). فهي لا تتصدى للإجهاد فحسب بل وتقوّي جهاز المناعة أيضا.

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والمنتجات الأخرى المناسبة لمكافحة الإجهاد هي التفاح المخلل والخيار المخلل والجبن القريش والرياجِنكا (وهي نوع روسي من اللبن) والحليب المخمر والكفير والكواس (المشروب الروسي المصنوع من الخبز الأسود المخمر) والزبادي وغيرها من الألبان. وتسمح كل من هذه المواد الغذائية بالتعويض عن نقص الفيتامينات وتحقيق التوازن في جسم الإنسان.

على سبيل المثال، الملفوف المخمر يعوض نقص فيتامين C، أما منتجات اللبن الزبادي فغنية بالبروتين والكالسيوم والزنك.

وقالت مارينا إيفانوفا في حديث أدلت به لصحيفة Gazeta.Ru الإلكترونية الروسية:" نظرا لعمل البكتيريا المفيدة، يتم تقليل الضغط على جهاز المناعة والكبد، مما يسمح لك باستخدام كميات أقل من الأدوية والمكملات الغذائية. ومع ارتفاع مستوى الإجهاد وقلة النوم يجب إدخال تلك المواد الغذائية الصحية إلى جسمك ليتم حل المشكلة".

المصدر: Gazeta.Ru