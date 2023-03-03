طبيبة روسية تكشف فوائد وأضرار زيت السمك

أعلنت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا أخصائية الغدد الصماء، أن زيت السمك يدعم عمل القلب والدماغ ويحسن الحالة النفسية ويحمي المفاصل والعظام.

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وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أنه مع ذلك يجب عدم الإفراط بتناوله، لأن زيادته يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وتقول: "يتصدر زيت السمك قائمة المواد المغذية الضرورية للإنسان. هذا الزيت موجود بنسبة عالية في الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والتونا والماكريل وغيرها). وزيت السمك غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية التي تلعب دورا مهما في مختلف وظائف الجسم. لذلك فإن تناوله يدعم عمل القلب والدماغ ويخفض من مستوى الدهون الثلاثية في الدم ويقلل من الالتهابات ويحسن الحالة النفسية وصحة الجلد والمفاصل والعظام".

ووفقا لها، زيت السمك ضروري للنساء الحوامل لأنه يؤثر إيجابيا في مسار الحمل ونمو الجنين.

وتقول: "ولكن يجب تناوله باعتدال لنجنب عواقبه السلبية. لأن زيت السمك الزائد في الجسم يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يزيد من خطر النزيف، ويتسبب أيضا في التجشؤ والغثيان".

وتشير إلى أن الأشخاص الذين يتناولون السمك حتى مرة واحدة في الأسبوع نادرا ما يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالذين لا يتناولونها أويتناولونها نادرا جدا.لذلك تنصح بتناول الأسماك على الأقل مرتين في الأسبوع مسلوقة أو مشوية للحفاظ على اكبر نسبة من فوائدها.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"