مواد غذائية تفسد المظهر الخارجي

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا خبيرة التغذية الروسية، أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة تؤثر سلبا في المظهر الخارجي للجسم.





وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن هذه الأطعمة تشمل بالإضافة إلى الكربوهيدرات البسيطة، السكر والدهون غير الطبيعية والكحول والأطعمة المصنعة ومقانق الصوصج وغيرها.

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وتضيف كما أن العصائر المعبأة أو الطازجة تفسد المظهر الخارجي لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر ، حيث تحتوي 100 غرام من هذه العصائر على 10-15 غرام من السكر.

وتقول: "عندما يتناول الشخص كوبا صغيرا من العصير حوالي 300 غرام، يحصل على 45 غرام من السكر. وهذا السكر يصل بسرعة إلى مجرى الدم ، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأنسولين والسكر في الدم، وبالتالي إلى تراكم سريع للدهون. بالإضافة إلى ذلك ، يؤثر الإفراط في استهلاك الكربوهيدرات سلبا في الدماغ والقدرات الفكرية. ويؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى شيخوخة البشرة مبكرا".

وتضيف: وتنسب إلى هذه الفئة من الأطعمة الحلويات والأرز والبطاطا وغيرها من المنتجات المحتوية على نسبة عالية من الكربوهيدرات. لأن الإفراط باستهلاك الكروهيدرات يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة. كما أن الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من الدهون غير الطبيعية (صلصة المايونيز والسلطات الدهنية) وغيرها، مثل الأرز باللحم والبطاطس باللحم مع الصلصة والمعجنات المختلفة. وفقا لها جميع هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والملح التي تؤثر سلبا في مظهر الجسم.

وتقول: "يبطئ الملح إخراج السوائل من الجسم، ما يسبب تورم الوجه وخاصة عندما تتناول شيئا مالحا في الليل. وهذا الانتفاخ، يجعل مظهر الوجه متعبا ومرضيا ويمكن أن يضيف بصريا عدة سنوات إلى العمر الحقيقي".

وتشير الخبيرة إلى أن الإفراط في تناول الكحول يؤدي إلى انتفاخ مزمن وانتفاخ تحت العينين وكذلك احمرار في الجلد مع ظهور شبكة من التجاعيد الدقيقة وتوسع الأوعية الدموية في الوجه.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"