بعد تشخيص حالة بروس ويليس المدمر.. الكشف عن علامات تحذير غريبة للخرف!

بعد تشخيص إصابة ممثل هوليوود بروس ويليس، بمرض الخرف العضال، تشارك MailOnline بعض الأعراض المبكرة الغريبة التي يمكن أن تحدث.

يعاني نجم Die Hard البالغ من العمر 67 عاما من الخرف الجبهي الصدغي (FTD)، والذي يمكن أن يؤثر على السلوك واللغة. إنه أحد أقل أشكال الخرف شيوعا، حيث يمثل 2% فقط من التشخيصات. ويعد مرض ألزهايمر أكثر أنواع الخرف انتشارا.

التبرع بالمال

قد يكون توزيع الأموال على الغرباء علامة تحذير مبكرة لمرض ألزهايمر.

وهذا وفقا لبحث أجرته جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة بار إيلان في إسرائيل، والتي ربطت التبرع المالي بالمراحل الأولى من المرض.

واختبرت الدراسة النظرية على 67 بالغا في سن 70 عاما.

وتم وضع المشاركين في أزواج مع أشخاص لم يلتقوا بهم من قبل، وتم منحهم 10 دولارات (8 جنيهات إسترلينية) لتوزيعها بين أنفسهم والآخر.

وتم إجراء الاختبارات العصبية للمشاركين للحكم على حالتهم المعرفية ومخاطرهم المحتملة للإصابة بمرض الزهايمر.

وأشارت النتائج، التي نُشرت في مجلة Journal of Alzheimer Disease، إلى أن أولئك الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر كانوا أيضا أكثر استعدادا لتوزيع الأموال على الشخص الذي لم يقابلوه من قبل.

وقال الدكتور ديوك هان، أستاذ علم النفس العصبي في جامعة جنوب كاليفورنيا الذي قاد البحث: "يُعتقد أن مشكلة التعامل مع الأموال هي إحدى العلامات المبكرة لمرض الزهايمر، وهذه النتيجة تدعم هذه الفكرة".

التغيرات في روح الفكاهة

قد يكون البدء في مشاهدة كلاسيكيات الكوميديا التهريجية علامة أخرى على مرض الزهايمر.

ووجد الباحثون في جامعة كوليدج لندن أن الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض كانوا أكثر عرضة للاستمتاع بمشاهدة الكوميديا التهريجية أو العبثية أو الساخرة مقارنة بأشخاص آخرين من نفس العمر.

وتم تقديم استبيان لأصدقاء وأقارب 48 شخصا مصابا بمرض الزهايمر وFTD.

وسُئلوا عن تفضيلات أحبائهم لأنواع مختلفة من الكوميديا وما إذا كان ذوقهم قد تغير على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.

وسأل الباحثون عما إذا كانوا من محبي الكوميديا الهزلية أو الكوميديا الساخرة.

وتم سؤال العائلة والأصدقاء أيضا عما إذا كانوا قد لاحظوا أي فكاهة غير مناسبة في السنوات الأخيرة.

ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة مرض الزهايمر، يبدأ الأشخاص المصابون بالمرض في تفضيل النكات التهريجية قبل تسع سنوات من بدء ظهور أعراض الخرف النموذجية.

ووجدت أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من FTD كانوا أكثر عرضة ليجدوا الأحداث المأساوية مضحكة، أو يضحكون على أشياء لا يجدها الآخرون مضحكة مثل سيارة متوقفة بشكل سيئ.

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ويقول الباحثون إن هذه التغييرات في الفكاهة يمكن أن تكون ناجمة عن تقلص الدماغ في الفص الجبهي.

صعوبة ارتداء الملابس

قد يكون صنع كوارث الموضة، والنضال من أجل تجميع الملابس التي تتطابق مع بعضها وارتداء أشياء غير مناسبة للطقس علامة أخرى على مرض الزهايمر.

وركزت دراسة نُشرت في مجلة علم اجتماع الصحة والمرض، على 32 شخصا في ثلاثة دور رعاية و15 شخصا في منازل عادية في كينت.

وأجرى الباحثون مقابلات مع 28 من موظفي دور الرعاية و29 من مقدمي الرعاية الأسرية والأقارب لمعرفة كيف يجب تلبيس الأشخاص الذين يعانون من الخرف.

وقال مقدمو الرعاية إنه كان من الصعب ارتداء الأشخاص المصابين بالخرف الأكثر تقدما للملابس، لأنهم بحاجة إلى التشجيع والمساعدة في توجيه أذرعهم.

ويمكن أن يكون سبب تغيير الملابس التي يرتدونها بسبب العديد من أعراض مرض الزهايمر، من تصلب العضلات وحركات الذراع غير المنتظمة التي تجعل من الصعب جسديا ارتداء الملابس.

تغيرات في قيادة السيارة

يمكن أن تؤدي حالة سرقة الذاكرة إلى جعل مريض الزهايمر سيئا في القيادة.

وتؤثر الحالة على المهارات الحركية والذاكرة وعمليات التفكير مما يجعل رد فعلهم بطيئا وسيئا عند إيقاف السيارات، ما يدفع المرضى في النهاية إلى التخلي عن مفاتيح سيارتهم.

ودرس الباحثون في جامعة واشنطن في سانت لويس عادات القيادة لـ 139 شخصا على مدار عام لمعرفة كيف يغير مرض الزهايمر طريقة القيادة.

وتم تشخيص نصف المشاركين بمرض ألزهايمر المبكر بينما لم يتم تشخيص النصف الآخر.

وأشارت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Alzheimer's Research and Therapy في عام 2021، إلى أن الأشخاص المصابين بالمرض كانوا أكثر عرضة للقيادة ببطء وإجراء تغييرات مفاجئة في الاتجاه.

واستخدم الفريق النتائج لصياغة نموذج يتنبأ بما إذا كان الناس مصابين بمرض الزهايمر بناء على مهاراتهم خلف عجلة القيادة.

وخمن النموذج بشكل صحيح ما إذا كان شخص ما مصابا بالمرض في تسعة من كل 10 حالات.

عدم التفكير فيما يُقال (بدون فلتر)

تماما مثل إطلاق الشتائم، حيث تتغير أدمغة مرضى الزهايمر، فيبدأون في فقدان السيطرة على أقوالهم وأفعالهم.

ووفقا للخبراء، فإن التعري في الأماكن العامة والوقاحة والتحدث مع الغرباء، كلها علامات على المرض. فالقشرة الأمامية الجبهية في الفصوص الأمامية للدماغ هي الجزء الذي يتحكم في التصفية. ولكن عندما تصاب بمرض الزهايمر، يتقلص هذا الجزء من الدماغ.

وقالت جمعية الزهايمر: "يمكن أن تكون هذه المواقف مربكة للغاية، ومزعجة، وصادمة أو محبطة لشخص مصاب بالخرف، وكذلك لمن هم قريبون منه. وقد لا يفهم الشخص المصاب بالخرف سبب اعتبار سلوكه غير لائق".

المصدر: ديلي ميل