كشف أعراض وأسباب عدم انتظام اضطراب ضربات القلب

أعلن الدكتور دينيس سوكولوف، أخصائي أمراض القلب، أن تلاشي القلب والدوخة قد يشيران إلى عدم انتظام ضربات القلب.





ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن عدم انتظام ضربات القلب قد يكون بسبب ارتفاع في مستوى ضغط الدم، وحدوث التهابات، وفقر الدم وحالات أخرى.

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ووفقا له يصاحب عدم انتظام ضربات القلب تغير انتظام انقباضات القلب. ويمكن أن يشعر الشخص بها على شكل خفقان وعدم راحة في منطقة الصدر وتوقف القلب وضعف ودوخة واختناق وفقدان للوعي.

ويضيف: إن السبب الرئيسي لعدم انتظام ضربات القلب هو أمراض القلب التي تؤدي إلى حدوث تغير في بنية القلب. وهذه الحالة قد تنجم عن ارتفاع مستوى ضغط الدم ووجود الالتهابات وعيوب القلب الخلقية والمكتسبة واعتلال عضلة القلب واحتشاء عضلة القلب.

ويقول: "ويمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب بعد تناول أدوية معينة. وقد تسببه العادات السيئة - التدخين، تناول الكحول، المخدرات. كما أن ارتفاع تركيز البوتاسيوم أو المغنيسيوم وعناصر معدنية أخرى أو انخفاضه في الجسم، يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب".

ويشير الأخصائي، إلى أن أمراض الغدة الدرقية والوراثة وانخفاض مستوى السكر في الدم والوزن الزائد وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد واختلال التوازن الهرموني وارتفاع مستوى الكوليسترول ونخر العظام، هي عوامل تسبب عدم انتظام ضربات القلب.

ويؤكد الأخصائي أنه يجب تحديد السبب قبل البدء بالعلاج. لذلك يجب استشارة طبيب أخصائي لإجراء تخطيط للقلب ووصف الأدوية المناسبة للعلاج.

ويقول: "يصف الطبيب طريقة العلاج الملائمة استنادا إلى مستوى المرض- باستخدام الأدوية والعقاقير المناسبة أو بالتدخل الجراحي. وقد يوصف له استخدام جهاز ينظم ضربات القلب ويزيل الرجفان أو الاستئصال الراديوي".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"