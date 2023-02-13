ما سر الأشخاص الذين لم يصابوا بفيروس كورونا مطلقا؟.. هل هم محصنون؟

مرت أكثر من ثلاث سنوات منذ أول إصابة معروفة بـ "كوفيد-19". ومنذ ذلك الحين، رأينا مئات الملايين من الحالات حول العالم.

وربما تكون قد أصبت به - مرة واحدة على الأقل، إن لم يكن عدة مرات - كما فعل كل شخص تعرفه تقريبا. ومع استمرار وصول موجات العدوى، لم يصب عدد أقل وأقل من الناس بـ "كوفيد-19".

ولكن، حتى مع الأخذ في الاعتبار أولئك الذين أصيبوا به ولم يدركوا، ربما لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين تمكنوا من تجنب الفيروس تماما (حتى الآن).

وفي العام الماضي، كتبت ليندسي برودبنت، المحاضرة في علم الفيروسات، جامعة ساري، عن أشخاص لم يصابوا بعد. هل كانوا محصنين بطريقة ما؟ هل امتلكوا بعض الطفرات الجينية المفيدة؟ هل كانوا ببساطة يتجنبون الناس ويواصلون اتخاذ الاحتياطات؟ أم أنهم كانوا محظوظين، ووقتهم سيأتي حتما؟.

لسوء الحظ، ما زلنا لا نعرف لماذا تمكن بعض الأشخاص من تجنب "كوفيد-19" لفترة طويلة.

رأينا البحث يحدث بسرعة غير مسبوقة في عام 2020 لفهم SARS-CoV-2 (الفيروس الذي يسبب "كوفيد-19") ولتطوير العلاجات واللقاحات. ولكن من الصعب الحفاظ على هذا المستوى من التمويل والتعاون في عالم به العديد من مجالات البحث الجديرة بالاهتمام.

ومع ذلك، تبحث بعض الأبحاث بشكل خاص في ما إذا كان العنصر الجيني يساعد في تفسير سبب عدم إصابة بعض الأشخاص بـ "كوفيد-19" مطلقا. لكن في حين أن هذا البحث مهم، يجب ألا نفقد التركيز على أولئك الذين يعانون من المرض وآثاره على المدى الطويل.

هل المناعة في الجينات؟

قام فريق الجهد الوراثي البشري "كوفيد"، بقيادة باحثين في الولايات المتحدة، بتجنيد أشخاص معروفين بتعرضهم للفيروس، لكنهم لم يصابوا به بأنفسهم. وهذا يشمل، على سبيل المثال، العاملين في مجال الرعاية الصحية أو الأشخاص الذين يعيشون في منزل مع حالة مؤكدة من "كوفيد-19".

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ويقوم العلماء بفحص الحمض النووي الخاص بهم والبحث عن الطفرات غير العادية التي قد تفسر المقاومة الواضحة لعدوى SARS-CoV-2. وقد يكون هذا طفرة في المستقبلات الخلوية أو الإنزيمات اللازمة للفيروس للدخول إلى خلايانا، أو ربما طفرة في الجين المتورط في الاستجابة المناعية للعدوى. والدراسات التي تبحث في الكشف عن الشذوذ في الحمض النووي لدينا، والتي يطلق عليها دراسات الارتباط على مستوى الجينوم، تمكنت بالفعل من تحديد الطفرات الجينية التي تجعل بعض الناس يقاومون عدوى أخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية ونوروفيروس (علة القيء الشتوي).

وإذا تمكنا من تحديد الأسباب التي تجعل الناس محصنين ضد فيروس معين، فمن الناحية النظرية، يمكن استخدام هذه المعرفة لمنع العدوى.

لكن هل هي حقا بهذه البساطة؟

على الرغم من فهمنا للطفرات الجينية التي تحمي أقلية محظوظة من الناس ضد نوروفيروس، لا يوجد لقاح أو علاج لهذا الفيروس. وتلقى "أطفال كريسبر" (العديد من الأطفال المولودين في عام 2018 والذين تم تعديل جينومهم في محاولة لجعلهم محصنين ضد فيروس نقص المناعة البشرية) انتقادات للعمليات الأخلاقية المشكوك فيها، ناهيك عن كونها غير قانونية.

ومن المحتمل أنها ليست طفرة في جين واحد، بل هي مزيج من الطفرات في جينات متعددة، تجعل عددا قليلا من الأشخاص محصنين ضد "كوفيد-19". وقد يكون استهداف جينات متعددة دون التسبب في أي آثار جانبية غير مرغوب فيها أمرا صعبا وسيجعل من الصعب جدا تسخير هذه المعرفة للأدوية المضادة لـ "كوفيد-19".

لكن فهم الطفرات الجينية التي تجعل شخصا ما مقاوما لـ "كوفيد-19" يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول كيفية إصابة SARS-CoV-2 للأشخاص وتسبب المرض. وبعبارة أخرى، قد يكون الأمر مثيرا للاهتمام علميا، ولكن ربما ليس سريريا.

وبينما سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نحصل على إجابات من هذه الدراسات، يعتقد العلماء أن هناك مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يتمتعون بشكل طبيعي بحصانة ضد SARS-CoV-2 بسبب جيناتهم.

ويمكن أن يركز العلماء على تفاصيل معينة لأبحاثهم. من المهم دائما تذكير أنفسهم بأن هناك أشخاصا على الطرف الآخر من هذه الأمراض المعدية.

وعلى الرغم من أن SARS-CoV-2 يستمر في إصابة الناس في جميع أنحاء العالم، ويتحول باستمرار ويتطور إلى متغيرات جديدة، فقد تم تقليل شدته بشكل عام بشكل كبير بفضل اللقاحات الفعالة.

وفي الوقت نفسه، أبلغ ما يقدر بنحو مليوني شخص في المملكة المتحدة عن "كوفيد-19" لفترة طويلة، من بينهم ما يقرب من خمسهم يعانون من أعراض شديدة لدرجة أن الحالة تحد بشكل كبير من أنشطتهم اليومية.

وفي حين أن هناك عددا قليلا من النظريات حول العوامل التي تسهم في الإصابة بفيروس كوفيد الطويل، بما في ذلك الجلطات الدقيقة في الدم والالتهابات المزمنة، فإننا لا نعرف حقا سبب إصابة بعض الأشخاص وعدم إصابة آخرين. لذلك ربما ينبغي أن يتحول تركيزنا من المحددات الجينية للمناعة ضد SARS-CoV-2 إلى استكشاف ما إذا كان لدى بعض الأشخاص استعداد وراثي لمرض مزمن يحتمل أن يغير الحياة.

المصدر: ساينس ألرت