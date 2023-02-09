دحض فائدة فيتامين D للمصابين بالربو

دحض باحثون من جامعتي الملكة ماري و إدنبرة في بريطانيا فائدة فيتامين D للأشخاص المصابين بالربو ، كما جاء في منشورات منظمة كوكرين المستقلة غير الربحية.



وتشير مجلة Cochrane Database of Systematic Reviews إلى أن آخر منشور عن العلاقة بين فيتامين D والربو نشر عام 2016 وتضمن الإشارة إلى تسع دراسات شارك فيها 1093 شخص، حيث طرحت حينها فكرة مفادها أن نقص فيتامين D يزيد من خطر نوبات الربو الحادة، وأن تناوله بالجرعة اللازمة يخفض هذه النوبات.

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والآن أصدر العلماء المزيد من الدراسات وتم تحديث نتائج المراجعة، وكذلك تحليل نتائج 20 تجربة عشوائية ذات شواهد ، شارك فيها 1155 طفلا و 1070 بالغا مصابا بالربو، معظمهم يعانون من ربو خفيف أو معتدل.

وأظهرت نتائج المقارنة بين مجموعتين: الأولى تناولت مكملات غذائية مع فيتامين D، والثانية تناولت مكملات وهمية، عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بينهما من حيث عدد نوبات الربو التي تتطلب تناول الأدوية الستيرويدية. كما اتضح ان فيتامين D لا يسمح بالسيطرة على الربو حتى لدى الأشخاص الذين يعانون من نقصه.

ويؤكد الباحثون على أن عدد الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة ويعانون من الربو الحاد وأن نقص فيتامين D كان محدودا لديهم. لذلك يخططون لإجراء دراسة إضافية بمشاركة عددا أكبر منهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كوكرين (Cochrane) هي منظمة دولية غير ربحية تدرس الطرق المستخدمة وطرق العلاج الحالية بناء على البحوث الطبية القائمة على الأدلة. و يصدر فريق كوكرين مراجعاته الخاصة مع التوصيات التي تعتبر موثوقة في المجتمع الطبي بصورة دورية.

المصدر: لينتا. رو