ما خطورة العقد في الغدة الدرقية؟

أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، أن الأطباء يكتشفون وجود العقد في الغدة الدرقية بصورة عرضية عند استخدام الموجات فوق الصوتية في الفحص. فما خطورة هذه العقد؟





ويشير مياسنيكوف إلى أن هذه العقد (واحدة أو أثنتان أو أكثر) تكتشف لدى 40-45 بالمئة من الرجال والنساء. فما العمل في هذه الحالة؟

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ويضيف: في البداية يجب إجراء تحليل دم TSH (الهرمون المنشط للدرقية) الذي ينظم وظيفة الغدة الدرقية. فإذا كان مستواه منخفضا (0.1-0.4) فإنه يشير إلى أن كل شيء على ما يرام وأن العقدة تنتج هرمونات الغدة الدرقية T3 و T4. وتسمى هذه العقدة بـ "الساخنة"، وهي لا تتحول أبدا إلى سرطان.

ويشير الطبيب، إلى أن 5 بالمئة من العقد فقط هي أورام، وغالبا ما تكون حميدة. وحتى الأنواع الخبيثة من أورام الغدة الدرقية، إلا نوعا واحدا، تعالج في الوقت الحاضر بنجاح.

ويضيف، يجب بعد ذلك إجراء تصوير وَمْضيّ، ليتضح ما إذا كان الأمر يتطلب استئصال العقدة أو علاجها بالأدوية.

ووفقا له، إذا كان TSH مرتفعا ، فإنه يشير إلى أن العقد "باردة" أي لا تنتج الهرمونات. وهذه العقد بالذات غالبا ما تكون خبيثة، وعلى ضوء نتائج التحاليل يقرر الطبيب طريقة العلاج.

المصدر: فيستي. رو