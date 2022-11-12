سبع علامات محتملة لقصور الغدة الدرقية!

يعرف قصور الغدة الدرقية بأنه حالة مزمنة لا تنتج فيها الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمونات لتلبية احتياجات جسمك.

ويمكن أن تتراوح الأعراض ما بين نقص الطاقة وزيادة الوزن، على الرغم من أن من المهم التأكيد على أن هذه الأعراض المحددة قد تتعلق أيضا بمجموعة من المشكلات الصحية المختلفة أو هي مجرد علامة على أنك بحاجة إلى مزيد من الراحة الجيدة.

إذن، كيف تدرك أن الغدة الدرقية تسبب لك مشكلات صحية؟

تعتبر هرمونات الغدة الدرقية مسؤولة بشكل مباشر عن كيفية استخدام الجسم للطاقة وتخزينه. وعندما تكون مستوياتها منخفضة، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك، ما يؤثر على كل عضو في جسمك تقريبا. وقد يكون سبب ذلك أي شيء: من تلف الغدة الدرقية إلى اضطرابات المناعة الذاتية وعوامل نمط الحياة.

فإذا كنت تعتقد أن علامات خمول الغدة الدرقية قد تظهر عليك، فما لك إلا طلب المساعدة من أخصائي طبي يمكنه تقديم التشخيص الصحيح.

المكافحة من أجل فقدان الوزن

هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تعاني من فقدان الوزن. قد لا تمارس الرياضة بشكل كاف أو قد تأكل الكثير من السعرات الحرارية. وربما كنت تعاني من قلة النوم أو من أن بعض الأدوية التي تتناولها تتداخل مع عملية التمثيل الغذائي لديك.

وإذا كان من الصعب تفسير معاناتك، فستحتاج إلى استبعاد قصور الغدة الدرقية. وتعد مشكلة الحفاظ على الوزن من أكثر العلامات شيوعا لقصور الغدة الدرقية وهناك أسباب صارخة لذلك.

وكما ذكرنا سابقا، تنظم هرمونات الغدة الدرقية كيفية استخدام الجسم للطاقة وتخزينها. ووفقا لمراجعة فسيولوجية، ترتبط المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية بعملية التمثيل الغذائي البطيئة، ما يقلل من إنفاق الطاقة أثناء الراحة (عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها أثناء الراحة) ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الوزن.

وتساعد هرمونات الغدة الدرقية أيضا على تنظيم شهيتك، وفقا لدراسة نُشرت في Journal of Thyroid Research، لذلك قد يتسبب خمول الغدة الدرقية في الشعور بجوع أكثر، حتى إذا كنت لا تحتاج إلى تناول المزيد من الطعام.

التعب طوال الوقت

التعب هو عرَض واسع جدا من الأعراض التي قد تشير إلى العديد من المشكلات الصحية المختلفة. ويمكن أن يكون التعب نتيجة مباشرة للإجهاد المزمن وقلة النوم وبعض الأدوية والمجهود البدني، والراحة هنا عادة ما تساعدك على التجدد.

ومع ذلك، إذا لم يكن للتعب لديك تفسير معقول، ووإذا كان النوم الجيد ليلا لا يحدث فرقا كبيرا في مستويات الطاقة لديك، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشاكل هرمونية.

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وفي الواقع، يعتبر التعب من العلامات الأساسية لقصور الغدة الدرقية. وفي دراسة نشرت في المجلة الأوروبية لطب الغدد الصماء، تم الإبلاغ عن التعب كعرَض من أعراض 52٪ من المرضى البالغين، و31٪ من المرضى الأطفال.

وكما ذكرنا سابقا، فإن هرمونات الغدة الدرقية مسؤولة بشكل مباشر عن استقلاب الطاقة. ومع انخفاض التمثيل الغذائي، سيحاول جسمك الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الطاقة.

عدم تحمل البرودة

هل كنت أكثر حساسية لدرجات الحرارة الباردة مؤخرًا؟ إن وجود مشكلة في تحمل البرد هو علامة أخرى على وجود خمول في الغدة الدرقية.

فعندما لا تعمل هرمونات الغدة الدرقية كما ينبغي ويتباطأ التمثيل الغذائي لديك، تتناقص أيضا قدرتك على الحفاظ على دفئك. ووفقا لدراسة في مجلة الطب الباطني العام، يشعر حوالي 40٪ من المصابين بقصور الغدة الدرقية بأنهم أكثر حساسية للبرد مما كانوا عليه من قبل.

تألم عضلاتك ومفاصلك

تتألم العضلات والمفاصل لأسباب مختلفة. ووفقا لمقال في مجلة American Family Physician، يمكن أن تعود مشاكل العضلات إلى مجموعة من الأسباب المعدية أو العصبية أو الالتهابية أو الروماتيزمية أو الوراثية أو الأيضية أو التي يسببها الإلكتروليت أو الأدوية. ولكن إذا بدا أن كل شيء في حالة ممتازة، ومع ذلك تجد نفسك تعاني من الأوجاع والآلام، فقد تحتاج إلى فحص هرمونات الغدة الدرقية.

ويعاني الأشخاص المصابون بقصور الغدة الدرقية من تغير في التمثيل الغذائي يكون أكثر توجها نحو الهدم بدلا من البناء. والهدم هو حالة من حالات تحطيم أنسجة العضلات للحصول على الطاقة، بينما تساعدك الابتنائية على اكتساب العضلات. ومع انخفاض مستويات هرمون الغدة الدرقية، قد تنخفض كتلة العضلات وقوتها، ما يؤدي إلى الشعور بالألم والضعف.

بشرة جافة وشعر رقيق

الجلد الجاف والشعر الخفيف أو الجاف هو علامة أخرى على قصور الغدة الدرقية. وتماما مثلما في أي خلايا أخرى في الجسم، يتم تنظيم نمو واستقلاب بصيلات الشعر وخلايا الجلد بواسطة هرمونات الغدة الدرقية.

وأفادت دراسة نُشرت في المجلة الدولية لعلم الشعر، عن مستويات تفاضلية من ضعف الغدة الدرقية في أنواع مختلفة من الثعلبة، وأظهرت أيضا أن انتشار ضعف الغدة الدرقية لدى مرضى الثعلبة يزداد مع التقدم في العمر.

وبالمثل، عندما لا يتم تجديد خلايا الجلد بشكل متكرر بما فيه الكفاية، لا تتساقط خلايا الجلد الميتة كما تفعل عادة. ويمكن أن يؤدي تراكم الجلد التالف إلى ظهور قشور وجفاف.

فترات حيض ثقيلة أو غير منتظمة

يمكن أن تحدث التغيرات في الدورة الشهرية لأسباب عديدة مختلفة. وفي حين أن بعضها قد يكون غير ضار نسبيا ويتعلق بعوامل نمط الحياة مثل الإجهاد أو اتباع نظام غذائي أو السفر أو تغييرات في وزن الجسم، فإن البعض الآخر يشير إلى مشاكل صحية خطيرة.

وفي الواقع، تعد فترات الحيض الغزيرة و/أو غير المنتظمة إحدى علامات قصور الغدة الدرقية. وذلك لأن هرمونات الغدة الدرقية مرتبطة بوظيفة الجهاز التناسلي.

ويساعد التفاعل المعقد في ما بين الهرمونات المختلفة على تنظيم الدورة الشهرية والتأكد من عمل المبايض والرحم بشكل صحيح. ووفقا لمراجعة نُشرت في حوليات أكاديمية نيويورك للعلوم، تميل النساء المصابات بقصور الغدة الدرقية إلى الزيادة في فترات الحيض وعدم انتظامها.

الاكتئاب

يُعد الاكتئاب من العلامات الأقل وضوحا على وجود خمول في الغدة الدرقية. وتجدر الإشارة إلى أنه قد يكون الأقل وضوحا من بين جميع الأعراض المذكورة حتى الآن.

ولا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كانت هناك صلة مباشرة بين قصور الغدة الدرقية واضطرابات المزاج. ووفقا لتحليل تلوي نُشر في JAMA Psychiatry، فإن الرابط بين قصور الغدة الدرقية والاكتئاب ليس قويا كما كان يُفترض سابقا، وقد يكون أكثر وضوحا عند الإناث منه عند الذكور.

المصدر: لايف ساينس