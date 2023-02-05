هل يمكن تناول المكملات الغذائية في حالة التعب المزمن؟

ما هي أسباب التعب المزمن وهل يمكن تناول المكملات الغذائية لعلاج الأمراض المختلفة.

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تشير الدكتورة يكاتيرينا بارونوفا، إلى أن "التعب المزمن، يعني أن هناك شيئا ما غير طبيعي في الجسم. جميعنا بحاجة إلى التربتوفان والسيروتونين لنشعر بالسعادة. لذلك يجب أن يحصل عليها الجسم. ولكن إذا كان الشخص خاملا ولا يتحرك ويشرب ماء غير صالح للشرب ولا يتنفس بصورة طبيعية فلن تساعده الأدوية والمستحضرات الطبية".

ومن جانبه يضيف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، يجب قبل شراء المكملات الغذائية وتناولها، استشارة الطبيب وإجراء تحليل للدم.

ويقول: "ثلاثة أمراض تظهر على انها تعب مزمن- يشكل الاكتئاب 90 بالمئة من الحالات. و كذلك متلازمة الذأب الحمامي وداء لايم".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن المكملات الغذائية ليست دواء ، وتستخدم فقط للوقاية من الأمراض أو كمواد مساعدة للأدوية المستخدمة في العلاج.

ويضيف، تحتوي المكملات الغذائية على مواد لا تذكر ضمن مكونات تركيبها. أي قد يكون لها تأثير غير متوقع.

المصدر: فيستي. رو