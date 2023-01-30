الكشف عن أكبر التهديدات المرضية المتربصة ببلدان العالم!

لم ينته مرض "كوفيد" بعد، لكن العلماء يخشون من أن الوباء القادم يتربص بالفعل بالعالم في انتظار الانقضاض عليه.

وهنا تعد الأمراض الفتاكة مثل الإيبولا ونيباه - التي تقتل ما يصل إلى 75% من الأشخاص الذين تصيبهم - من أكبر التهديدات.

وتشمل المخاطر المسببة للأمراض الأخرى، التي يمكن أن تجتاح العالم نظريا إذا أتيحت لها الفرصة، إنفلونزا الطيور وحمى القرم والكونغو النزفية والطاعون.

ويراقب مسؤولو الصحة في المملكة المتحدة التهديدات باستمرار في جميع أنحاء العالم، حتى يتم القبض عليها على حين غرة.

وتتضمن قائمة وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، التي تم تحديثها هذا الأسبوع، 15 من أكثر الأمراض المعدية المخيفة. وتُعرف هذه الأمراض المعدية بأنها عالية التأثير (HCID).

ولكي يتم نسب العامل الممرض إلى هذه الفئة، فإنه عادة ما يكون لديه معدل إماتة مرتفع ويتطلب استجابة منظمة رسمية لضمان إدارته بفعالية، لأنه غالبا ما يكون من الصعب التعرف على الأعراض.

وتُقسّم القائمة البيانات حسب الدولة وتوضح ما إذا تم رصد حالات منها بين البشر.

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ومع ذلك، فإنه يُحذر من أن HCIDs المكتسبة محليا يمكن أن تظهر مرة أخرى في البلدان التي تم استئصالها فيها سابقا "إذا كانت عوامل النقل الضرورية موجودة".

ولكن بالطريقة نفسها، بالنسبة للبلدان التي يكون فيها "الدليل الداعم" الوحيد لـ HCID هو "الأمصال البشرية" - دراسة الدم - قد يكون الخطر الحقيقي "أقل ويجب تفسير البيانات بحذر"، كما نصحت UKHSA.

وتم إنشاء البيانات للسماح للمهنيين الصحيين بتقييم مخاطر العدوى لكل بلد. ولكنه متاح وصول الجمهور إليه أيضا ولأي شخص عبر الإنترنت.

ويوجد في الصين أكثر أنواع HCIDs شهرة في سبع سلالات، بما في ذلك ثلاث سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور A. وكانت هذه H5N1 وH7N9 وH5N6.

وتصاعدت المخاوف من انتشار جائحة إنفلونزا الطيور المدمر الأسبوع الماضي بعد انتشار "مقلق" بين حيوانات المنك.

وعلى مدى عقود، حذر العلماء من أن المرض هو المنافس الأكثر احتمالا لإحداث الجائحة التالية.

ويقول الخبراء إن هذا بسبب خطر إعادة التركيب - الذي قد يؤدي إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع الإنفلونزا الموسمية المعدية.

وكانت حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF) والحمى الشديدة المصحوبة بمتلازمة نقص الصفيحات (SFTS) والسارس والطاعون مسؤولة عن آخر أربعة أنواع من HCIDs في الصين.

ويعرف SFTS، أو الحمى الشديدة مع متلازمة نقص الصفيحات، بأنه مرض ينتقل عن طريق لدغات من مجموعة معينة من القراد الحامل للفيروس.

ويسبب أعراضا تشمل الحمى الشديدة والقيء والإسهال.

وتعد حمى القرم والكونغو النزفية (CCHF) مرضا فيروسيا ينتقل بشكل رئيسي أيضا عن طريق القراد، والذي يمكن أن يكون قاتلا لما يصل إلى 40% من الحالات.

ويشترك المرض الشبيه بالإيبولا في أعراض متشابهة في بداية الإصابة، بما في ذلك آلام العضلات وآلام البطن والتهاب الحلق والقيء من بين العديد من الأمراض الأخرى.

أما المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) فهي مرض تنفسي فيروسي يسببه فيروس كورونا المرتبط بالسارس. إنه ابن العم الأقدم والأكثر فتكا لـ SARS-COV-2، والمعروف الآن باسم "كوفيد".

وكان CCHF هو التهديد المرضي الأكثر انتشارا، حيث تم إدراجه في 60 دولة مختلفة بما في ذلك أفغانستان والأرجنتين وكرواتيا والبرتغال.

ومن بين أندر أنواع HCIDs المبلغ عنها حمى لاسا، وهي مرض تنقله القوارض، في 13 دولة، وماربورغ في سبعة بلدان، والصفيف الأصلي من جدري القرود (Mpox) في خمسة، وفيروس لوجو في بلد واحد فقط - زامبيا.

ويصاب الناس عادة بحمى لاسا بعد التعرض للطعام أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول أو براز الفئران المصابة.

لكن الفيروس، الذي يمكن أن يجعل النساء ينزفن من المهبل ويؤدي إلى نوبات، يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق سوائل الجسم.

ويقتل ماربورغ، ابن عم الإيبولا القاتل، ما بين ربع و90% من كل من يصاب بالعدوى.

ويصبح المريض المصاب بالعدوى "شبيه بالأشباح". وعادة ما يكون مصحوبًا بنزيف من فتحات متعددة - بما في ذلك الأنف واللثة والعينين والمهبل.

وعادة ما ينتشر جدري القردة عن طريق القوارض المصابة - بما في ذلك الجرذان والفئران وحتى السناجب.

ويمكن أن يصاب البشر بالمرض - الذي يأتي من عائلة الجدري نفسها - إذا عضتهم حيوانات مصابة، أو لمسوا دمائهم أو سوائلهم الجسدية أو قشورهم، أو أكلوا لحوم الحيوانات البرية أو لحوم الأدغال.

وتم التعرف على فيروس لوجو لأول مرة في عام 2008 بعد انتشار صغير ولكنه حاد في أفريقيا، ولكن لا يُعرف الكثير عن المرض الذي تنقله القوارض.

وتشمل الأمراض السبعة الأخرى المميتة المذكورة في القائمة والتي تشكل أعلى تهديد للعدوى: الطاعون والإيبولا وفيروس جونين وفيروس الأنديز وفيروس كورونا الشرق الأوسط (MERS-CoV)، وفيروس نيباه وفيروس ماتشوبو.

لكن UKHSA أشارت إلى أنه بالنسبة للبلدان التي يكون فيها "الدليل الداعم" الوحيد لـ HCID هو "الأمصال البشرية" - دراسة الدم - فإن الخطر الحقيقي "قد يكون أقل ويجب تفسير البيانات بحذر".

ولم تسجل حوالي 104 دولة أي مركبات HCID معروفة، بما في ذلك أستراليا وفرنسا وتونجا وسنغافورة.

وأبلغت كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن إنفلونزا الطيور - سلالة H5N1 - وهي الخطر الوحيد المعروف لـ HCID.

المصدر: ديلي ميل