لتوريد لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الهند.. فايزر تشترط حماية قانونية

أجبرت شركة الأدوية الأمريكية فايزر الحكومة الهندية على قبول شرط لحمايتها القانونية في حالة حدوث آثار جانبية عند استخدام لقاح فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة الهندي للتكنولوجيا والإلكترونيات راجيف شاندراسيخار على تويتر:"أريد أن أذكركم بأن شركة فايزر حاولت تخويف حكومة الهند لقبول شرط يحميها من دفع تعويضات كشرط لتوريد لقاحها ضد كوفيد -19".

Just to remind all Indians, that Pfizer tried to bully Govt of India into accepting conditions of indemity



And Cong trio of Rahul, Chidamabaram n Jairam Ramesh kept pushing case of foreign vaccines during Covid 🤮🤬🥵 https://t.co/nT5LHI07hc — Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) January 20, 2023

وذكر الوزير إن كبار القادة في المعارضة ضغطوا على الحكومة التي يقودها ناريندرا مودي لشراء لقاحات أجنبية الصنع أثناء جائحة فيروس كورونا بدلاً من اختيار اللقاحات المحلية.

المصدر: RT