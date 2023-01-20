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لتوريد لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الهند.. فايزر تشترط حماية قانونية

الصحة

لتوريد لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الهند.. فايزر تشترط حماية قانونية
Legion-Media
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أجبرت شركة الأدوية الأمريكية فايزر الحكومة الهندية على قبول شرط لحمايتها القانونية في حالة حدوث آثار جانبية عند استخدام لقاح فيروس كورونا.

وقال وزير الدولة الهندي للتكنولوجيا والإلكترونيات راجيف شاندراسيخار على تويتر:"أريد أن أذكركم بأن شركة فايزر حاولت تخويف حكومة الهند لقبول شرط يحميها من دفع تعويضات كشرط لتوريد لقاحها ضد كوفيد -19".

وذكر الوزير إن كبار القادة في المعارضة ضغطوا على الحكومة التي يقودها ناريندرا مودي لشراء لقاحات أجنبية الصنع أثناء جائحة فيروس كورونا بدلاً من اختيار اللقاحات المحلية.

المصدر: RT

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