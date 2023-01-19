تسجيل إصابة جديدة بجدري القردة في اليابان مجهولة المصدر

أعلنت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو تأكيد إصابة جديدة بفيروس جدري القردة لدى رجل يعيش في المدينة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الإصابة اكتشفت لدى رجل في الثلاثينيات من عمره يعيش في طوكيو، كان في 16 يناير الجاري قد ذهب إلى أحد المشافي وهو يشكو من طفح جلدي وحمى وتوعك عام، وتمت معالجة الرجل في المشفى، وحالته مستقرة حاليا.

وأشارت إدارة مدينة طوكيو إلى "أن الرجل المذكور لم يسافر خارج اليابان مؤخرا، ويحاول الخبراء حاليا معرفة من أين التقط العدوى يا ترى".

وجدري القردة هو عدوى فيروسية يمكن أن تنتقل بين البشر، وعادة ما تكون مضاعفاتها خفيفة، ويتعافى معظم الناس منها خلال أسابيع، لكنها قد تتسبب بمضاعفات خطيرة لدى البعض.

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وتشمل الأعراض الأولية لهذا المرض الحمى والصداع وآلام العضلات وألاما في الظهر، وتضخّم الغدد اللمفاوية، والقشعريرة والإرهاق، وقد تتطور الأعراض لظهور طفح جلدي يبدأ بالظهور بمنطقة الوجه ثم ينتشر في أجزاء أخرى من الجسم.

وفي ديسمبر الماضي أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه ومنذ بداية 2022 تم تسجيل 80611 إصابة مؤكدة مخبريا بمرض "جدري القردة" في 110 دول، وتم تسجيل 1531 حالة اشتباه بالمرض أيضا، وتوفي 53 مريضا.

المصدر: وكالات روسية