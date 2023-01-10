مجلة دولية تؤكد فاعلية لقاح "سبوتنيك" الروسي

أكدت مجلة Vaccines الدولية الوقاية الطويلة الأمد التي تظهرعند التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.

أثبتت الدراسة التي نشرها العلماء الروس في مجلة Vaccines الدولية الوقاية الطويلة الأمد التي يُظهرها التطعيم بلقاح "سبوتنيك V " الروسي. كما أكّدت القدرة العالية على تشكيل المناعة ضد فيروس كورونا عند تطعيم السكان من كل الأعمار.

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أفادت بذلك المؤسسة الروسية للدراسات المستقبلية الواعدة. وقالت إن تقييم قدرة "سبوتنيك V" على تشكيل المناعة القوية أثناء إعادة التطعيم أجري على أساس دراسة 2983 عينة من مصل الدم تم الحصول عليها من أشخاص سبق تطعيمهم تتراوح أعمارهم بين 20 و103 أعوام.

وقد أظهر تحليل العينة الذي أجري قبل إعادة التطعيم للمشاركين في الدراسة أنه، بعد 6 أشهر من التطعيم الأولي مع Sputnik V، احتفظ 95.5 ٪ من المشاركين باستجابة IgG لمجال ربط المستقبلات (RBD) لفيروس SARS-CoV-2 ، مما يؤكد قدرة اللقاح على تشكيل وقاية عالية طويلة الأمد ضد فيروس كورونا.

وحسب مؤلفي الدراسة، فإن درجة الزيادة في مستوى الأجسام المضادة بعد دعم التطعيم تتوقف على خط الأساس قبل إعادة التطعيم مباشرة. وفي الوقت نفسه، فإن الحقن المعزز باللقاح ذي المكون الوحيد "Sputnik Light" كاف للحفاظ على مناعة قوية لدى غالبية الذين تم تطعيمهم سابقا، وذلك بغض النظر عن العمر ومستوى الأجسام المضادة قبل إعادة التطعيم.

وسمحت البيانات التي تم الحصول عليها باقتراح مخطط إعادة التطعيم باستخدام Sputnik V ، اعتمادا على مستوى الأجسام المضادة الموجودة.

وقال العلماء: "يجب توجيه جهود إعادة التطعيم في المقام الأول إلى المرضى الذين انخفضت مستويات الأجسام المضادة لفيروس كورونا لديهم كثيرا مع مرور الوقت، وكذلك إلى فئات السكان المعرضة للخطر".

يذكر أن لقاح Sputnik V تمت الموافقة عليه في 71 دولة، ويبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 4 مليارات شخص، كما تمت الموافقة على اللقاح المخفف Sputnik Light في أكثر من 30 دولة.

المصدر: نوفوستي