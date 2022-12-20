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ازدياد معدلات الإصابة بالملاريا في السودان

الصحة

ازدياد معدلات الإصابة بالملاريا في السودان
Gettyimages.ru
زيادة حادة في معدلات الإصابة بالملاريا بدولة عربية
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كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا"، عن زيادة في حالات الإصابة بالملاريا في البلاد العام الحالي.

وأفاد المكتب في نشرة جديدة، بأنه تم الإبلاغ عن 1.9 مليون حالة ملاريا حتى الآن، وهو ما يزيد بنسبة 12% عن عدد جميع الحالات في 2021.

وأشار إلى أن شركاء الصحة والصندوق العالمي يدعمون وزارة الصحة السودانية بالأدوية والإمدادات الطبية للاستجابة للملاريا.

وكشف المكتب عن تسجيل 4782 حالة اشتباه بحمى الضنك في 10 من أصل 18 ولاية، منها 595 إصابة مؤكدة توفى على إثرها 29 شخصا.

المصدر: موقع "سودان تريبيون"

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